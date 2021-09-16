網紅駕校「豬兼強」破產 拖累3萬學員 欠近2億學費

一輛公交車車身上的豬兼強廣告。（取材自每日經濟新聞）

「豬兼強」，曾是廣東網紅駕校，號稱「要用互聯網改變駕培行業」。如今卻因負債累累，最終走向破產 ，共拖欠3萬多學員近2億元(人民幣，以下同，約3103萬美元)學費。

紅星新聞報導，廣東豬兼強互聯網科技有限公司（以下簡稱「豬兼強」）破產管理人10日通過官方微信 發布公告，稱廣州市中級法院已於8月31日裁定豬兼強破產。

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從公告中看，豬兼強是被債務壓垮的。公告稱，豬兼強已不能清償到期債務，並且資產不足以清償全部債務，也不具備重整、和解的條件。廣州中院已於2021年8月31日裁定宣告廣東豬兼強互聯網科技有限公司破產。

豬兼強曾紅極一時，如今卻落得徹底退出市場的困境。公開資料顯示，豬兼強成立於2014年9月2日，註冊資本1281.25萬元，法人代表為陳志林。成立之初，豬兼強就提出要「以互聯網思維改造傳統駕考行業」。其採取「互聯網營銷+自營駕校」連鎖運營模式，線上通過淘寶、京東、微信等網絡平台投放學車廣告並收取學員學費，線下全資或控股廣州、杭州等地駕校，通過集團內部協議方式安排其控股或合作駕校與學員簽訂培訓合同，由駕校負責學員培訓與輔助考證工作。

豬兼強提出的「非掛靠、不中介、全直營」的商業模式，直接打通線上線下，免去中間商賺差價，擊中了駕考行業收費不透明的痛點，吸引了大量學員報名。

豬兼強曾在公司網站上宣稱有20多萬學員，按每名學員學費5000元計算，豬兼強僅學費收入就高達10億元。

深圳上梅林培訓場地內，深圳豬兼強的公司招牌。（取材自每日經濟新聞） 報名豬兼強的學員，曾在上梅林場地商議退款事宜。（取材自每日經濟新聞）

但在2019年，這樣一個營收 近10億元的平台「爆雷」。有不少消費者反映，自己繳費報名後，還沒有進行過任何學習和考試，線下運營點就已關停或搬遷，負責人也不見蹤影。

也是從2019年開始，豬兼強頻頻被法院列為被執行人及失信被執行人。截至目前，豬兼強仍有三條失信被執行人信息，均為有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務。累計終本案件338件，執行標題總金額580萬元，未執行比率99.9%。

2020年7月16日，廣州中院裁定受理豬兼強公司破產清算一案。

據廣州中院此前的通報，豬兼強公司在冊學員約4.24萬人，已消化學員約0.9萬人，未消化學員約3.34萬人，未消化學員中廣州地區有2.1萬人（其中約5000人為合作駕校學員）。以C1手動擋學費5980元作為預估計算，待退學費約2億元。