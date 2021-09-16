我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

被子裹娃奔逃… 四川瀘州市瀘縣6級地震 3死60傷

中國新聞組／北京16日電
四川瀘縣福集鎮小沖子村5隊，因地震造成房屋部分垮塌。（取材自微博）
四川瀘縣福集鎮小沖子村5隊，因地震造成房屋部分垮塌。（取材自微博）

16日凌晨4時33分，四川瀘州市瀘縣瀘縣境內發生6.0級地震，成都、內江、樂山、眉山、自貢以及宜賓等地有震感，救援力量已趕赴震區核查和開展救援處置工作。截至16日05時，地震造成部分房屋倒塌。瀘縣福集鎮草壩村目前已致3死60傷，縣居民房屋倒塌22處、嚴重損壞164間；瀘縣客運站牆體拉裂。 

來源：YouTube

在通訊方面，目前有八個基站受損，導致500戶個人用戶信號中斷。瀘縣已經出動應急救援力量3242人。

中新網報導，中國地震台網測定，16日4時33分在四川瀘州市瀘縣發生6.0級地震，震源深度10公里，震中位於北緯29.20度，東經105.34度。

本次地震周邊5公里內的村莊有大橋村、太和場、陳嘴、茂盛村、朱壩村、天台村、李子村、沙土村、張機房、石板田，20公里內的鄉鎮有福集鎮、方洞鎮、嘉明鎮、牛灘鎮、青龍鎮、喻寺鎮、雙加鎮、天興鎮、得勝鎮、金龍鎮。震中位於瀘州市瀘縣玉蟾街附近，距隆昌市16公里、距龍馬潭區33公里、距富順縣36公里、距瀘州市37公里，距重慶榮昌區36公里，距重慶市124公里。震中5公里範圍內平均海拔約310米。

據報導，此次地震瀘州市震感明顯，許多人在睡夢中被搖醒。現場視頻顯示，有房屋受損情況，當地有居民跑到了街上，在校學生也及時疏散到了安全地帶。

地震後，四川省抗震救災指揮部決定啟動二級應急響應，瀘州市也迅速啟動一級應急響應，瀘州消防救援支隊、瀘縣政府專職隊已緊急出動救援力量，趕赴震中。

另據紅星新聞報導，50歲的陳永國住在瀘縣縣城，16日凌晨5時30分，他表示，地震搖醒了一家人。當時妻子已經嚇哭，他們先往廁所裡跑，平息下來後，趕緊下樓。

「當時電一下子停了，漆黑一片。」陳永國稱，他們家住二樓，但地震還是將家裡的瓷磚、燈具震下來了。家裡有自己和妻子、兒子、兒媳，還有兩歲的孫子。地震發生的第一時間，大人都穿著睡衣，用被子裹著兩歲的孫子抱下樓。

陳永國表示，他的老家在瀘縣天興鎮，離震中位置大概10公里。因為還有一個孫子在老家，由外婆帶，他和家人當即決定趕回老家，接上另一個孫子，一家人在一起，「災難面前，一家人第一時間想到的是要團聚。」他說老家的房子因為是前年新建的，比較牢固，沒有受損。

瀘縣正下著大雨，陳永國稱，自己從城裡出發時，一路看見很多人跑到街上來，站在雨中。他從周圍朋友了解到，瀘縣很多房屋受損。因為牆體變形，他樓上的一家住戶表示，連門都打不開了。

四川瀘縣福集鎮小沖子村5隊，因地震造成房屋部分垮塌。（取材自微博）
四川瀘縣福集鎮小沖子村5隊，因地震造成房屋部分垮塌。（取材自微博）

地震 中國 工作

上一則

習近平挺「雙減」：深化教育改革 強化學校作用

下一則

四川瀘縣6級地震伴雷雨 居民嘆：又冷又乏沒地方去

延伸閱讀

「睡夢中被搖醒」四川瀘州市瀘縣6級地震 已致2死60傷

「睡夢中被搖醒」四川瀘州市瀘縣6級地震 已致2死60傷
伊朗東北部地震規模5.2 第2大城麥什赫德有震感

伊朗東北部地震規模5.2 第2大城麥什赫德有震感
樂活50加 9/15談防災保險

樂活50加 9/15談防災保險
南大西洋南桑威奇群島地區地震 規模7.2

南大西洋南桑威奇群島地區地震 規模7.2

熱門新聞

神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02
中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達30億美元，但上月遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。圖為SOHO中國旗下，位於北京的「麗澤SOHO 」。（中新社）

黑石集團終止收購SOHO中國 30億美元飛了

2021-09-10 10:40

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴