封殺風波後首露臉 趙薇現身家鄉安徽蕪湖

趙薇在封殺風波後首度露臉，現身家鄉安徽蕪湖。（取材自微博）

知名藝人「小燕子」趙薇 突然遭官方封殺，傳被列為「劣跡藝人」；參與過的舊作品包括成名作「還珠格格」等在上月底在無預警被下架。趙薇被指好似「人間蒸發」，行蹤一直成謎，14日有網民發現見到她出現在安徽蕪湖，也就是她的老家，神隱20天後終於現身。

從網民發布的照片顯示，當天趙薇臉上笑容滿面，身穿紫色長袖，搭配綠色五分褲，頭戴編織帽，散著一頭長髮，打扮隨性。

照片中趙薇的背景是中國移動營業廳，座位寫著「政企客戶部」；業務辦理完畢後趙薇與工作人員合影留念，後排有一名穿保安服的中年男人。照片中的趙薇素顏，露出親切笑容，但感覺略顯疲憊和憔悴，臉色淡黃沒甚麼精神。

這是趙薇捲入封殺風波之後首度露臉，外界流傳涉強姦被捕的吳亦凡供出「47人名單」當中包括趙薇，其後更有指她已坐私人飛機避走法國酒莊，如今現身家鄉蕪湖，引起關注。

媒體報導指出，趙薇12日曾到女導演 李孟橋的微博 留言「生日快樂」，並且加上可愛、愛心兩個表情圖示，不過導演的生日動態在8月29日就貼出，趙薇直到12日才回應，但也間接打破微博遭禁的傳聞。

趙薇露面的消息是由香港媒體報導，中國各大平台都沒有提到，但微博網民熱議；有人為她抱不平，指「趙薇除了專業能力好點，別的能耐還不如正義之士一張嘴巴」，更有人提到「小S被官方點名澄清後，各路大V人馬紛紛發微博表示欣喜，想想那麼難得獨一無二的內地演員趙薇，卻得不到一點善意的支持，就覺得這個世界太假太可悲 」，「上一篇寫的關於趙薇事件澄清文章已經被屏蔽了，沒有任何原因，沒有任何理由，這就是所謂的言論自由。」並點名共青團中央、紫光閣、人民日報、微博客服。