中國MeToo受挫 央視主持人朱軍涉性騷案被駁回

弦子表示將上訴。(歐新社)

央視主持人朱軍被指控性騷擾 ，被視為中國 #MeToo運動的指標性案件。北京市海淀區法院14日裁定「證據不足」駁回訴訟請求。但該法院沒有說明上述決定所考慮的證據，而持續了約十個小時的庭審也未公開。原告前央視實習記者周曉璇（弦子）稱，法院拒絕調取多項關鍵證據，自己將上訴。

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自由亞洲電台報導，據悉，周曉璇於2018年對朱軍提起民事訴訟，她最初在一個社交群中分享了一篇文章，內容包括她對朱軍的指控。周曉璇曾在中央電視台實習，她指控朱軍在2014年強行對她進行觸摸、親吻她等。朱軍否認了這些指控，並在2018年對周曉璇以及一位在微博 平台上分享周曉璇故事的女性提起誹謗訴訟。

BBC報導，在14日的聽證會後，海淀區人民法院發布一份簡短聲明稱，由於周女士的證據 「不足以證明朱先生對她進行了性騷擾」，因此駁回了此案。朱軍尚未發表評論，但弦子在一份書面聲明中說，她計畫上訴。

BBC報導，許多北京民眾14日聚集在法庭外聲援弦子。她在走出法庭後對支持者發表了情緒激動的講話，談到了自己在這場引起全國關注的法律抗爭中所面臨的失望和疲憊。「我覺得我已經沒有辦法再做什麼了。我覺得之前的這三年對我的生命來說是沒有辦法再複製的，我沒有辦法再那樣做三年了。」她含淚說道。

這個28歲的女性尚面臨著朱軍提出的另一項訴訟，指控弦子損害他的名譽和精神健康。

中國法律專家龍大瑞（Darius Longarino）表示，這一結果是個範例，說明在中國，性騷擾或性侵犯的倖存者「在法庭上面對著險峻、幾乎不可跨越的障礙」，特別是如果他們缺乏 「硬證據」——譬如相關事件的影像紀錄。弦子面臨的就是這種情況。

華爾街日報(WSJ)指出，在中國女權運動興起之際，這一判決給努力推動這一運動發展的公民社會活動人士帶來衝擊。中國的女權活動人士曾希望#MeToo運動能像在美國一樣也在中國興起。但中國有關部門在很大程度上壓制了剛剛起步的這類活動。最近幾個月，中國政府部門對性別相關問題的討論越來越警惕，中國互聯網上有數十個女權主義者和LGBT賬號被刪除。

據悉，有關14日庭審的消息很快在周曉璇的支持者中傳播開來，但有關上述消息的帖子很快就從網上消失。一些在微博上分享了周曉璇帖子截圖的支持者發現，自己的賬戶被禁言。但微博沒有說明這些內容具體違反了哪項規定。