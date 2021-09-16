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中國MeToo受挫 央視主持人朱軍涉性騷案被駁回

中國新聞組／北京16日電
弦子表示將上訴。(歐新社)
弦子表示將上訴。(歐新社)

央視主持人朱軍被指控性騷擾，被視為中國#MeToo運動的指標性案件。北京市海淀區法院14日裁定「證據不足」駁回訴訟請求。但該法院沒有說明上述決定所考慮的證據，而持續了約十個小時的庭審也未公開。原告前央視實習記者周曉璇（弦子）稱，法院拒絕調取多項關鍵證據，自己將上訴。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，據悉，周曉璇於2018年對朱軍提起民事訴訟，她最初在一個社交群中分享了一篇文章，內容包括她對朱軍的指控。周曉璇曾在中央電視台實習，她指控朱軍在2014年強行對她進行觸摸、親吻她等。朱軍否認了這些指控，並在2018年對周曉璇以及一位在微博平台上分享周曉璇故事的女性提起誹謗訴訟。

BBC報導，在14日的聽證會後，海淀區人民法院發布一份簡短聲明稱，由於周女士的證據 「不足以證明朱先生對她進行了性騷擾」，因此駁回了此案。朱軍尚未發表評論，但弦子在一份書面聲明中說，她計畫上訴。

BBC報導，許多北京民眾14日聚集在法庭外聲援弦子。她在走出法庭後對支持者發表了情緒激動的講話，談到了自己在這場引起全國關注的法律抗爭中所面臨的失望和疲憊。「我覺得我已經沒有辦法再做什麼了。我覺得之前的這三年對我的生命來說是沒有辦法再複製的，我沒有辦法再那樣做三年了。」她含淚說道。

這個28歲的女性尚面臨著朱軍提出的另一項訴訟，指控弦子損害他的名譽和精神健康。

中國法律專家龍大瑞（Darius Longarino）表示，這一結果是個範例，說明在中國，性騷擾或性侵犯的倖存者「在法庭上面對著險峻、幾乎不可跨越的障礙」，特別是如果他們缺乏 「硬證據」——譬如相關事件的影像紀錄。弦子面臨的就是這種情況。

華爾街日報(WSJ)指出，在中國女權運動興起之際，這一判決給努力推動這一運動發展的公民社會活動人士帶來衝擊。中國的女權活動人士曾希望#MeToo運動能像在美國一樣也在中國興起。但中國有關部門在很大程度上壓制了剛剛起步的這類活動。最近幾個月，中國政府部門對性別相關問題的討論越來越警惕，中國互聯網上有數十個女權主義者和LGBT賬號被刪除。

據悉，有關14日庭審的消息很快在周曉璇的支持者中傳播開來，但有關上述消息的帖子很快就從網上消失。一些在微博上分享了周曉璇帖子截圖的支持者發現，自己的賬戶被禁言。但微博沒有說明這些內容具體違反了哪項規定。

央視主持人朱軍被指控性騷擾，法院14日裁定「證據不足」駁回訴訟請求。(路透資料照...
央視主持人朱軍被指控性騷擾，法院14日裁定「證據不足」駁回訴訟請求。(路透資料照片)

中國 性騷擾 微博

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