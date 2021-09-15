阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里巴巴周姓女員工指控遭王姓上司性侵 及張姓客戶強制猥褻，法院審查後裁定王男存在強制猥褻但不構成犯罪、不批捕。但風波並未就此平息，王男妻子發文，稱將控告周女誣告，同樣涉案的張男(目前羈押在案)家人，則首次公開講述案情，並提供當晚飯局上的一張照片。

極目新聞報導，張男妻子紀女士表示，堅信丈夫不存在強制猥褻行為，就餐期間有人拍到當事人周某趴在自己丈夫腿上的照片。「如果說在吐酒回來的途中發生猥褻的話，猥褻完，她還能跟我丈夫手拉著手回來嗎？而且她回來後，還往我老公懷裡鑽。」紀女稱，丈夫的同事證明周女當時並非是醉到無意識，而是能自己走路、聊天。

紀女曾表示丈夫有錯無罪，可以離婚，不能扣莫須有罪名，弱勢群體不能只看性別，相信法律會還她丈夫一個公道。

大河報報導，張男的姐夫也接受媒體採訪，並提供了一張飯局照片。他表示，張男之前並不認識周女，飯局上，張男喝了一斤半酒，有點斷片，當時周女對張男很熱情，飯局期間更拉他出去嘔吐；由於周女吐在她自己身上，張男就從前台拿紙巾幫她擦拭。本來兩人在餐桌上的座位是隔一個人，但嘔吐後兩人牽手回到飯局並挨著坐，周女還曾趴在張男身上。

他續稱，飯局散場後，周女曾兩次致電張男，要求對方去酒店找她，因張男當天喝得太多，去錯另一間酒店，沒有找到周女，於是便回家休息；隔天上午，周女又聯繫張男稱「你來陪陪我吧」，於是他從家中取了一盒避孕套，並買早餐到周女所在的酒店。周女為張男開門時身穿睡衣，並在吃早餐時向對方表示在阿里巴巴工作 困難，想辭職等。

張男在酒店大概留待了一個半小時，離開前兩人互刪微信 。張男姐夫稱，不知兩人為何會互刪微信，張男帶到酒店的避孕套沒有拆開過，「張男給我說過一個細節，張男拿著避孕套問周女『 你知道這是什麼嗎』，周女說『知道』，張男問『能用嗎』，周女說『不能用』，張男就把避孕套放下了」。

至於張男與周女在酒店有沒有發生親密關係？張男姐夫僅表示他們相互之間有肢體接觸。張男姐夫強調，「這些都是張某告訴我的，我沒有瞎編亂造。」