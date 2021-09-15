恆大危機惡化? 當局進駐摸底 投資者圍總部喚國資介入

中國恆大集團。（路透）

地產商恆大集團債務危機似乎惡化，在上百名不滿的投資 者，圍堵恆大深圳總部大廳抗議後，公司雖否認破產重組 的傳言，但外媒14日引述知情人士透露，中國 政府擬安排涵蓋會計師和律師事務所在內的聯合工作組進駐恆大，對其財務狀況摸底調查，或為恆大重組的可能性作相應準備。

路透報導，13日中午約有100名不滿的投資者擠在恆大深圳總部的大廳，要求償還貸款和兌付金融產品。有60多名保安人員組成人牆，抗議者則對恆大財富總經理兼法人代表杜亮說：「你們這麼大公司，從老百姓身上騙走了多少錢？」有抗議者說，公司稱還款需要2年時間，但他擔心恆大到年底就破產。

約有100名不滿的投資者擠在恆大深圳總部的大廳，要求償還貸款和兌付金融產品。(路透)

恆大集團的財務黑洞難以填補，但大到不能倒幾乎成為共識。恆大集團創辦人許家印親自操刀的瘦身政策若無法力挽狂瀾，國資接盤已是板上釘釘，只是程度與手段差異。

恆大集團的問題是來自於他的龐大負債，資產變現能力低落，接連被國際信評機構惠譽、穆迪調降評級，顯示離債務違約已經不遠，而債權人可能血本無歸。

截至今年6月底，恆大的有息負債達人民幣5717.75億元（約892.5億美元），其中約2400.49億元（約374.7億美元）的債務將於1年內到期。恆大已有幾項建案因拖欠工程款項等原因而被暫停。

然而這筆天價有息負債，是過去半年藉由各種「瘦身政策」所達成的成果。只不過，瘦了手臂卻胖了大腿，根據恆大日前公布今年上半年的財報顯示，負債總額為1.97兆元，較2020年同期的1.95兆元略為成長。顯示整體財務黑洞仍然存在。

中央社報導，恆大集團「大到不能倒」幾乎已經是市場與學界的共識，加上房地產業帶動經濟成長，一旦恆大真的倒了，國際市場的動盪可想而知。因此除了中國國內，國際投資人也都認為中國政府應該會在適當的時機「出手」，解除炸彈。

中國經濟學者、光谷自貿研究院院長陳波表示，目前恆大出現的問題並不是資不抵債，而是流動性風險，流動性風險若需要政府出面解決，相對耗費的資源及成本偏低，主要是處理信用問題。

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他提到，在2008年美國次貸風暴之前，優勝劣敗、政府不該干預是市場的遊戲規則，然而在風暴之後，「大到不能倒」的思考模式開始被接受，因為放任這類巨頭倒閉，將會造成恐慌性蔓延。因此往後對於這種並不是資不抵債，而是面臨流動性問題的大企業，「政府必須干預」逐漸成為共識。

只不過面臨流動性風險的恆大集團，正陷入一個難以掙脫的惡性循環：長期資產多，但卻缺少現金完成眾多的項目，以及償還債務。未完成的項目無法銷售、已完成的項目沒人敢買，因此無法取得充足的現金解決問題。