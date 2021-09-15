恆大危機惡化? 當局進駐摸底 投資者圍總部喚國資介入
地產商恆大集團債務危機似乎惡化，在上百名不滿的投資者，圍堵恆大深圳總部大廳抗議後，公司雖否認破產重組的傳言，但外媒14日引述知情人士透露，中國政府擬安排涵蓋會計師和律師事務所在內的聯合工作組進駐恆大，對其財務狀況摸底調查，或為恆大重組的可能性作相應準備。
路透報導，13日中午約有100名不滿的投資者擠在恆大深圳總部的大廳，要求償還貸款和兌付金融產品。有60多名保安人員組成人牆，抗議者則對恆大財富總經理兼法人代表杜亮說：「你們這麼大公司，從老百姓身上騙走了多少錢？」有抗議者說，公司稱還款需要2年時間，但他擔心恆大到年底就破產。
恆大集團的財務黑洞難以填補，但大到不能倒幾乎成為共識。恆大集團創辦人許家印親自操刀的瘦身政策若無法力挽狂瀾，國資接盤已是板上釘釘，只是程度與手段差異。
恆大集團的問題是來自於他的龐大負債，資產變現能力低落，接連被國際信評機構惠譽、穆迪調降評級，顯示離債務違約已經不遠，而債權人可能血本無歸。
截至今年6月底，恆大的有息負債達人民幣5717.75億元（約892.5億美元），其中約2400.49億元（約374.7億美元）的債務將於1年內到期。恆大已有幾項建案因拖欠工程款項等原因而被暫停。
然而這筆天價有息負債，是過去半年藉由各種「瘦身政策」所達成的成果。只不過，瘦了手臂卻胖了大腿，根據恆大日前公布今年上半年的財報顯示，負債總額為1.97兆元，較2020年同期的1.95兆元略為成長。顯示整體財務黑洞仍然存在。
中央社報導，恆大集團「大到不能倒」幾乎已經是市場與學界的共識，加上房地產業帶動經濟成長，一旦恆大真的倒了，國際市場的動盪可想而知。因此除了中國國內，國際投資人也都認為中國政府應該會在適當的時機「出手」，解除炸彈。
中國經濟學者、光谷自貿研究院院長陳波表示，目前恆大出現的問題並不是資不抵債，而是流動性風險，流動性風險若需要政府出面解決，相對耗費的資源及成本偏低，主要是處理信用問題。
來源：YouTube
他提到，在2008年美國次貸風暴之前，優勝劣敗、政府不該干預是市場的遊戲規則，然而在風暴之後，「大到不能倒」的思考模式開始被接受，因為放任這類巨頭倒閉，將會造成恐慌性蔓延。因此往後對於這種並不是資不抵債，而是面臨流動性問題的大企業，「政府必須干預」逐漸成為共識。
只不過面臨流動性風險的恆大集團，正陷入一個難以掙脫的惡性循環：長期資產多，但卻缺少現金完成眾多的項目，以及償還債務。未完成的項目無法銷售、已完成的項目沒人敢買，因此無法取得充足的現金解決問題。
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