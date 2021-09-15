在美非法集資？ 郭文貴旗下公司付5.3億和解

中國流亡億萬富豪郭文貴旗下三家公司已同意支付5.39億美元罰款，就非法銷售加密貨幣指控達成和解。。(Getty Images)

美國證券 管理委員會（SEC）表示，中國流亡億萬富豪郭文貴 旗下三家公司已同意支付5.39億美元罰款，就非法銷售加密貨幣指控達成和解。

自由亞洲電台報導，根據美國證券交易委員會，郭文貴旗下公司GTV Media Group、Saraca Media Group及「戰友之家」（Voice of Guo Media Inc.），去年透過銷售G-Coins及G-Dollars等數位資產及股票募集資金，但這些銷售並未登記註冊。

根據郭文貴公司籌款文件，他們籌集的資金將用於建立一個信息和社交媒體平台，該平台將成為「中國與西方世界之間唯一未經審查和獨立的橋樑」。

美國證券交易委員會與郭文貴旗下三家公司達成退款協議，以及交補罰款和裁決費用。證券交易委員會表示，罰款總額包括必須退還給投資者的超過4.8億美元和3500萬美元的其他費用，總計5.39億美元。

作為交換，三家公司將不再以違背金融股票法相關法律訴訟，三家公司在不承認或否認不當行為的情況下結束了證券交易委員會的調查。

報導指出，郭文貴因商業和政治行動，與北京當局展開對抗，他2014年逃離中國，2017年落腳美國。他在中國面臨詐欺及洗錢訴訟。

郭文貴2017年爆料指時任中共紀律檢查委員會書記王岐山有政治野心，指王岐山家族是「盜國集團」，其家人被指為萬億企業海航集團的大股東等等，相關爆料雖未能證實，但一時引起轟動。