出軌賠100萬？丈夫簽協議後真出軌 妻索賠只判賠20萬

婚前協議、婚內保證是有效的嗎？在湖南有一對夫婦因出軌對簿公堂，只判賠20萬。（中新社）

湖南長沙一對夫妻2009年結婚，2015年丈夫曾男曾向妻子馮女簽下「忠誠協議」：「本人如出軌造成婚姻破裂，我願意凈身出戶，並賠償馮某100萬元整。」之後妻子真的發現丈夫和他人有不正當男女關係，兩人離婚，共有房屋歸女方所有，女方並告上法院要求前夫支付100萬。近日判決出爐，法院判男方只須賠償20萬，引發婚內協議是否有效的討論。

每日經濟新聞報導，中國 裁判文書網官網披露的一則民事判決書顯示，馮女與曾男於2009年7月17日在海南省儋州市民政局登記結婚，此後轉至湖南長沙定居。2015年7月23日曾男向馮女出具一份保證，載明：「本人如出軌造成婚姻破裂，我願意凈身出戶，並賠償馮某100萬元整。」

2018年12月馮女發現曾男和他人有不正當男女關係，於2018年12月11日其與曾男解除婚姻關係。雙方約定共有房屋位於長沙市望城區勤誠達新界小區一房屋歸女方所有，雙方無債權債務。

2019年4月7日曾女向馮男出具一張欠條，欠條載明：「本人曾男（由於婚內出軌，導致婚姻破裂）於2019年4月7日欠前妻馮女100萬元整，曾男承諾2022年4月6日欠償還清全部欠款」。對此，馮女與曾男對簿公堂，向湖南省邵東市人民法院請求，要求曾男向馮女支付賠償款100萬元，並承擔本案的訴訟費。

曾男辯稱，其出具的婚內保證是夫妻保證，是在馮女的威脅下所寫，不是其真實意思的表示。其沒有與他人有出軌行為，雙方離婚也是因感情不和，不是因為其出軌。曾男請求駁回馮女的全部訴訟請求。

湖南省邵東市人民法院審理認為，曾男與馮女離婚後，向馮女出具一份欠條並非曾男向馮女借款或其他債務，雙方簽訂的保證和欠條，均屬於夫妻「忠誠協議」的範疇。夫妻忠誠協議是已婚公民對自己的性自由進行自願限制和約束的提醒，是夫妻雙方合意的結果，符合《民法典》的原則及公序良俗。該協議是雙方對忠實義務的量化，沒有違反法律的禁止性規定，本院予以支持。

但曾女向馮男出具的100萬元欠條，是女方為防止男方在婚內出軌和確定婚內出軌而要求的精神賠償金。夫妻之間的忠誠義務，是一種道德層面的義務，夫妻一方以道德義務作為對價與另一方進行交換而訂立的協議，不能理解為確定具體民事權利義務的協議。

因此，邵東市人民法院認為，曾男離婚時將僅有的一套住房給予馮女，基本屬於凈身出戶。依照雙方約定及當地社會經濟水平，判決曾男向馮女支付精神損害賠償金20萬元。