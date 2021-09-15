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課外培訓年花數十萬 老爸拒付 小學生告上法院

中國新聞組／北京15日電
中國父母普遍擔心孩子「輸在起跑點」，對孩子的教育投資毫不手軟。（中新社）
中國父母普遍擔心孩子「輸在起跑點」，對孩子的教育投資毫不手軟。（中新社）

小學生小張的父母因感情不和，協議於2018年11月離婚，同時簽訂離婚協議書，約定兒子小張隨母親生活，小張的父親支付撫養費，對於小張的教育費用及興趣班、夏令營等費用按照50%的比例承擔。小張的父親後來卻因為被公司裁員，加上不認同小張報名太多興趣班的做法，而拒絕支付一年高達數十萬的課外培訓班費用，而被兒子一狀告上法院。

澎湃新聞報導，小張的父親在2018年12月至2019年7月間，已按照約定比例支付包括鋼琴課、英語閱讀課、芭蕾課、羽毛球集訓課、旱地冰球課程、美術課、街舞課、輪滑球課、遊美夏令營、輪滑球課、泉州古建築遊學團、機器人學校集訓、室內滑雪興趣班及集訓、千島湖夏令營、瑪蒂爾達音樂劇、考級標準服裝費、生日蛋糕及送禮、校車費、餐費、牙醫相關費用、班費及學校學雜費、暑期機票及高鐵費、年度商業保險、書籍費等項目費用，共計人民幣7萬1807元：另有搖滾學校音樂劇、展覽、旅遊機票、書籍等費用4499元未支付。

在2019年8月至2019年11月間，小張的旱地冰球費、鋼琴課、羽毛球課、芭蕾學費及鞋子費、舞台劇、藝術展、牙醫費、學校學費、雜費及班費、文具、護眼燈及服裝等費用共計8萬9099元，小張的父親卻不願再根據其母提供的費用清單按50%比例「付費」，而改為每月支付撫養費8333元，想不到卻被兒子告上法院。

小張的父親表示，不能以小張母親決定的標準要求支付撫養費。認為孩子在讀小學，不應給孩子報太多興趣班，而且過多的興趣班也影響孩子正常休息，犧牲孩子身心健康。另外，自己因疫情原因被公司裁員，支付能力也非離婚當時可比。

法院表示，原告（兒子小張）主張的撫養費金額雖高，但該主張具有未成年人既有生活消費水平居於高位、撫養人具有負擔能力和負擔意願的事實基礎。而當時的離婚協議書就原告應支付的撫養費進行了約定，協議真實有效，對雙方具有約束力。故原告所提主張，法院予以支持。

法院認為，對於原告2019年8月至2019年11月期間，因旱地冰球、鋼琴、羽毛球、芭蕾興趣班發生的考級費、冬令營(長春)機票費用，上述課外活動是離婚前已確認參加的，且因興趣班衍生的費用，確是因參加興趣班所實際產生，金額及用途尚屬合理。故根據約定，上述費用應當由被告按照50%比例承擔。

法院還認為，對於被告（小張的父親）的負擔能力，不能單純地以其當前失業的狀態加以判斷，應結合其失業原因以及所從事行業收入水平等因素予以認定，且被告現亦同意支付每年10萬元的撫養費。法院判定被告每年應承擔原告撫養費12萬元，每月支付1萬元。

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