敗訴方下狠手 武漢30歲律師被槍殺

被害律師送醫不治。（取材自上游新聞）

湖北武漢 市日前發生一起槍擊案，兇嫌雷某進入新竹路某單位樓，將正在工作 的律師薛某擊傷後逃逸，薛某送醫救治無效死亡。一個多小時後，雷某被警方逮捕，他表示，因糾紛對薛某不滿遂行凶。死者的同事稱：「兇手是敗訴一方的當事人。」

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環球網報導，被害律師年僅30歲，待同事說，他平時人接物有禮貌且為人和善，剛剛買了婚房準備結婚，事發時女朋友在現場目擊了過程。

當時，女朋友跟他在一處工作，兇手直接進入就開槍了。女朋友哭著出門跟媽媽打電話，說男朋友被槍打了，此時凶手還沒走遠。

目擊者說，兇手約40多歲，作案槍支有50公分長。作案後，他將槍藏在網球拍的套子裡，走上馬路後掏出槍攔車，全程沒說話，攔了兩輛都被躲過，然後他拉開一輛路邊的寶馬車從後排上車，正在看手機的司機推開車門逃跑，兇手隨後駕車離開。

一名律師發朋友圈稱：「律師被槍殺了，歹徒拿著槍搶了一輛寶馬跑路了，幸虧我跟當事人在門口聊了一會兒，不然就可能是我們的車被搶……」。

隔壁店鋪的目擊者說，受害人為人和善，畢業之後就在這裡工作，日常經常在一起聊天，「他不久前才在隔壁買了電動車 ，聊天的時候說剛買了房子，準備結婚的」。

據了解，被害律師曾在2020年5月，接受四位申請人委托，向武漢洪山區人民法院申請查封、凍結嫌犯雷某所在公司及雷某名下人民幣120餘萬元（約18萬美元）銀行存款。該律師事務所人員正在配合警方調查。