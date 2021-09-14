「毒鏈」1傳10…莆田疫情擴大 中小學急改線上教學

醫務人員13日為莆田市居民進行咽拭子採樣。（中新社）

福建新冠Delta疫情 持續擴散，重災區莆田市昨晚報告最新疫情，截至昨天下午4時，莆田市累計報新增陽性76例，病毒「毒鏈」並擴散至隔鄰的廈門，廈門昨晚通報新增確診病例12例，其中一人吳某是莆田確診者王某的密切接觸者，經專家初步判定，廈門的10個病例均為吳某的密切接觸者；另一病例為某醫院後勤服務人員，但具體源頭不明。

綜合媒體報導，莆田昨天通報的76例中，確診病例48例，無症狀感染者28例。目前莆田已完成這76陽性病例的流行病學調查，並已集中隔離1693人。廈門市相關負責人表示，昨天確診的10名感染者均與首例吳某有關聯。這10個病例均在隔離酒店中發現的。經專家初步判定，均為吳某同一工廠的密切接觸者，屬於同一傳播鏈條。

廈門報告首例病例吳某，是莆田確診病例（Delta）的密切接觸者。截至昨日晚間6時，廈門累計報告確診病例12例（普通型八人，輕症型四人），均在定點醫院隔離診治。判定密切接觸者404人，密接的密接316人，均已隔離觀察。

福建省內目前已經出現了包括廈門同安區工廠區群組、莆田仙游小學群組和仙游協勝鞋廠群組在內的三個傳播群組。而在本次疫情中，學校成了傳播的中心。除了莆田楓亭鎮鋪頭小學已有16名學生感染外，還有5所學校的7名師生也在感染之列。莆田昨日起暫停全市中小學、幼兒園及各類教育培訓機構線下教學。廈門市思明區所有中小學幼兒園14日起全部改為線上教學。專家憂心，疫情或已經在仙游縣楓亭鎮小學隱匿傳播了10天。

另外，福建省委書記尹力視頻連線莆田、仙游和泉州、廈門，聽取當前疫情防控措施落實情況，部署下一步工作 。國務院 聯防聯控機制綜合組福建工作組組長、國家衛生健康委員會副主任李斌在莆田視頻現場指導。