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大連瓦斯爆炸8死5傷 屋主一家四口俱亡

中國新聞組／北京12日電
爆炸時的火光。（取材自央視）
爆炸時的火光。（取材自央視）

大連市普蘭店區一住戶家11日晚間發生爆炸，事發原因為家中液化氣罐洩漏而引發。事故致八人死亡，另有五人受傷在醫院救治，暫無生命危險。該樓人員已被疏散，具體原因正在進一步調查中。

來源：YouTube

極目新聞報導，現場已封鎖，事發住宅樓部分外牆錯位，正在維修，附近道路玻璃碎片隨處可見。

爆炸住宅樓馬路對面的一商店老闆表示，聽到爆炸後全家都起來了， 「一晚上都沒睡。現在整個樓都封了，不讓進」。

當地相關部門已封鎖現場，有民警執勤，提醒過往行人繞行。爆炸樓層已經用藍色遮陽布遮蓋，該樓棟多數玻璃已經炸碎脫落。工人正在對大樓進行維修，大型工程車輛停在樓下。

附近鄰居王先生（化姓）稱，爆炸發生在四樓一居民家中，「他們家住了四個人，都不行了，威力太大了，樓板都炸塌了，樓下的一家死了三個人」。

另一鄰居孫先生（化姓）介紹，事發住宅樓另外一家住戶也有四人在家，「老太太，兒媳婦，還有兩個雙胞胎小孫女」，孫先生說，爆炸後，因為家裡全是玻璃渣，老太太腳上全是血。爆炸後兒媳婦用被子裹著兩個孩子就往外跑，慶幸的是兩個孩子沒有受傷。

此外，河北保定市一羽絨加工廠發生窒息傷亡事故，一名工人在查看浮渣池水泵時暈倒，隨後又有多名工人在施救過程中暈倒。經全力搶救，一人脫離生命危險，其餘六人經搶救無效死亡。

破碎的玻璃。（取材自極目新聞）
破碎的玻璃。（取材自極目新聞）
大連市普蘭店區一住戶家中液化氣罐洩漏並引發爆炸現場，正進行善後。（取材自極目新聞...
大連市普蘭店區一住戶家中液化氣罐洩漏並引發爆炸現場，正進行善後。（取材自極目新聞）
大連市普蘭店區一住戶家中液化氣罐洩漏並引發爆炸現場，正進行善後。（取材自極目新聞...
大連市普蘭店區一住戶家中液化氣罐洩漏並引發爆炸現場，正進行善後。（取材自極目新聞）
大連市普蘭店區一住戶家中液化氣罐洩漏並引發爆炸現場，正進行善後。（取材自極目新聞...
大連市普蘭店區一住戶家中液化氣罐洩漏並引發爆炸現場，正進行善後。（取材自極目新聞）

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