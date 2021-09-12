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911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

剛入學5天 江蘇15歲少年被同學歐死…父：能有多大仇？

中國新聞組／北京12日電
瑞瑞過生日時的照片。（取材自紫牛新聞）
瑞瑞過生日時的照片。（取材自紫牛新聞）

江蘇省東海中等專業學校，男生宿舍日前發生一起糾紛，15歲學生瑞瑞（化名）被同學平某用甩棍打倒在地，瑞瑞昏迷不醒，後經搶救無效身亡。瑞瑞的父親張先生痛苦地表示，「非常後悔將兒子送到這個學校來上學」。

來源：YouTube

上海法治報報導，瑞瑞是會計一班的新生，來學校報到才五天。警方通報表示，平某因瑣事與同學張某在宿舍內發生糾紛，後平某對張某進行毆打，張某倒地昏迷，經搶救無效死亡。目前甩棍已被警方作為證物取走，案件正在進一步偵辦中。

張先生表示，得知消息後，他跟孩子母親驅車從東海張灣鎮趕往學校，「剛到孩子的宿舍，只見孩子躺在宿舍的地面上，雙眼緊閉、鼻孔全是鮮血，兩名醫護人員正在搶救」，瑞瑞父親張先生哽咽著說。

江蘇省東海中等專業學校一男生宿舍內發生學生瑞瑞（化名）疑被另一名學生打死事件。（...
江蘇省東海中等專業學校一男生宿舍內發生學生瑞瑞（化名）疑被另一名學生打死事件。（取材自紫牛新聞）

張先生說：「非常後悔將兒子送到這個學校來上學，這才進學校幾天啊，我兒子和他（平某）能有多大仇恨，對方竟然下如此狠手啊。」

另據極目新聞報導，河南汝州一段未成年霸凌的視頻，引發網友關注。視頻中，一位男生未穿上衣，被多名男生圍毆。這位男生被抓住頭髮，還被他人用棍棒進行毆，同時還遭到言語侮辱。

汝州市公安局通報稱，涉此事的人員全部為未成年人，案件正在調查中。

江蘇省東海中等專業學校一男生宿舍內發生學生瑞瑞（化名）疑被另一名學生打死事件。（...
江蘇省東海中等專業學校一男生宿舍內發生學生瑞瑞（化名）疑被另一名學生打死事件。（取材自紫牛新聞）
瑞瑞小時候的照片。（取材自紫牛新聞）
瑞瑞小時候的照片。（取材自紫牛新聞）

公安 河南 霸凌

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