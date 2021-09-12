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重慶超市買月餅 1380元有問變380…線上線下價差千元

中國新聞組／上海12日電
同款月餅，線上279元，一超市卻標價1888元，相差1600餘元。（取材自華龍網）
同款月餅，線上279元，一超市卻標價1888元，相差1600餘元。（取材自華龍網）

中秋節將至，月餅是必不可少的應景食物，不過在重慶的超市買月餅卻暗藏不少亂象。有的月餅線上線下差價可達上千元（人民幣，下同）；有的存在「陰陽價」，價上千元的禮盒，如果結帳時議價就可打折。

新聞坊報導，超市裡，月餅禮盒五花八門，價格從數百元到上千元不等。其中一款「稻香村稻香四喜月餅」禮盒標價1488元（約230美元），但在電商平台購買折扣後249元（約38美元），竟相差超1200元；另一款「昆明冠生園百年典藏月餅」禮盒標價1888元（約293美元），在某電商平台上，該月餅禮盒標註原價288元（約44美元），券後278，還可享受跨店每300元減30、店鋪滿300元減20的優惠活動，與超市標價相差超1600多元。

永輝超市觀音橋店內，多名銷售人員為經過的顧客推銷月餅禮盒。（取材自華龍網）
永輝超市觀音橋店內，多名銷售人員為經過的顧客推銷月餅禮盒。（取材自華龍網）

此外，記者一款標價598元（約92美元）的「日威禮悅金秋月餅」禮盒時，一旁銷售人員壓低聲音說：「你買的話，我給你打個折，300元。」

調查發現，「銷售員打折」似乎已成為普遍存在的「潛規則」，即顧客直接買單會以標價原價購買：但如果詢問銷售人員就被告知「可以打折」，最終實際支付價格會是標價的二到五折不等。

如果告知銷售員願意買打折的月餅，銷售員會拿來一張300元的「散裝月餅系列」價格貼紙，並說「拿這個就可以去結帳，不用掃月餅盒上的碼了」。

還有一種銷售打折的方式是，銷售員打一電話，在後台改價，不到3分鐘顧客再去買單，一款標價為1380元的月餅禮盒就會變為380元。「不問我們的話還是原價，只有問了我們才能打折」，這位銷售人員直言。

究竟具體打幾折？一名超市銷售員說，「沒有具體折扣，只要不低於底價，我們說了算」，該銷售員也解釋稱，因為月餅禮盒並非超市直營，而是廠家和超市「聯營」，商品只是短期內在超市進行售賣，「底價」由月餅廠家決定，銷售員可按照不低於底價的價格售賣。

永輝超市金科美鄰匯店內，標價598元的月餅經銷售人員現場打折，打印出一張300元...
永輝超市金科美鄰匯店內，標價598元的月餅經銷售人員現場打折，打印出一張300元的價簽。（取材自華龍網）

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