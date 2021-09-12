中國網紅爭當「佛媛」穿僧服秀Dior 挨批硬凹人設

佛媛們經常出入的地方也成網紅之地。（取材自澎湃新聞）

奢侈品向來常見於名媛的日常，然而中國 近期興起「禮佛」和「名媛」的結合體「佛媛」，其泛指以抄心經、拜佛、品茶、吃素為日常生活方式，同時又具美貌和財富的新式「名媛」，「打卡」場所自然也變成各種寺廟，宛如另一個網紅世界。不過這種另類「佛系」成風後，坊間多認為只是收割流量，炫富的又一套路，對於穿上佛教僧服，卻又要敞開僧服拍照的這類硬凹人設更是嗤之以鼻。

香港01報導，在小紅書和抖音 等平台上，佛媛蔚然成風。要成為一位合格的佛媛，外表要有「黑長直」的秀髮，表情清冷，衣著上以素色的中式棉麻長裙為標配，條件好些的還有旗袍、短褂等，配飾基本上只有玉和翡翠，珍珠、金銀掛飾也不算違和，至於染髮，則猶如是對佛祖的「褻瀆」。

要成為一位合格的佛媛，理想的特點就是外表上要有「黑長直」的秀髮。（取材自澎湃新聞）

日常行為方面，佛媛離不開拜佛、抄經、練字、修心等基本功，行程基本多多少少要和「佛」沾邊，如去茶館喝喝茶、拍拍照，還可以翻看「禪宗語言研究入門」。佛媛也令不少寺廟、茶館和素菜館火起來，靈隱寺、法喜寺、普陀山這些佛媛們經常出入的地方也成網紅之地，甚至連寺廟的師父似乎也習慣了。

佛媛離不開拜佛、抄經、練字、修心等基本功。（取材自澎湃新聞）

佛媛成了流量的代名詞後，也吸引許多過去與「佛」風馬牛不相及的美妝和穿搭博主爭相蹭熱度。不過，一些佛媛經常身穿開衩、無袖的旗袍和拖鞋去禮佛，部分人更一邊抄寫經文，一邊故意露出帶有奢侈品牌標誌的包包等物，形同明示著寺廟、佛堂只是背景板，主角其實「另有其人」，凡此種種皆被批評不夠得體，對真正拜佛者以及僧人有欠尊重。

當中，曾有一名佛媛身穿佛教僧服海青拍照，據悉穿上海青時，雙手要放在胸前或結彌陀印，衣袖不能落地，可這名佛媛偏偏卻要敞開僧服，露出碎花長裙，還將Dior戴妃包捧在前面，硬凹人設顯露無遺。

另有短片愛好者透露，她甚至見過有網紅為讓耳朵飽滿而給耳垂打玻尿酸，只為更接近「佛相」。還有佛媛被發現上載的影片內容是抄經，文案卻充滿怨恨和雜念，甚至有夜店的短片夾雜其中，並配文「留三分貪財好色，以防與與世俗格格不入」。

佛媛背後的真生意也浮上水面。例如，抖音粉絲達36萬的網紅「chanchan」，在抖音帳號下留下的微信 號被網民發現會通過朋友圈帶貨，貨源聲稱來自杭州四季青批發市場和淘寶。另一佛媛「芋不想乖」也被發現開了同名淘寶店，售賣的正是屬佛媛標配之一的旗袍，她還會在微信售賣串珠、手鍊、平安鎖等，有網民發現，其標價上百元的平安鎖，在淘寶等平台上的價格在20至50元間。