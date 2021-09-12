電視購物廣告出現「假火苗」 網友怒批：侮辱觀眾智商

電視購物廣告中，灶頭上方的火焰疑似是特效做成。（取材自極目新聞）

近日一則電視購物廣告在微博 熱傳，這段售賣燃氣灶節能罩的視頻中，灶頭上方的火焰疑似是特效做成，被大批網友質疑該內容是在「侮辱觀眾智商」。燃氣專家表示，節能罩不僅不節能，反而更耗能，也有律師看過後表示，該廣告內容明顯虛構了商品的使用效果，涉嫌虛假宣傳。

極目新聞報導，這段被大批中國 網友吐槽的「假火」影片出現在電視購物廣告中，賣的是一款福喜伴舉火反射節能罩，宣稱可以聚火節能、吸氧助燃、生氣省錢、隔熱降溫、防風防火、鋸齒防滑等功用。主持人將其中的一個灶頭罩上了一個銀色的圓環，就是節能罩。另外一個灶頭則沒有裝節能罩。

讓廣大網友不滿的是，裝有節能罩的灶頭內的火焰，顏色藍得透亮，看起來完全不像真的明火，直呼「這完全是特效」。影片中，主持人為了證明該節能罩的防風性能，特地用吹風機對著「火焰」吹，都能保持不動。但網友看了紛紛批評，「只要不是瞎子，都能看出來這是假的」、「別鬧了，根本是魔法火焰」。

據報導，致電詢問銷售人員，該人員表示節能罩價格便宜，功能強大，將罩子扣上灶頭後，火苗不會往外竄。對於「假火苗」的質疑，銷售人員堅稱火苗是真的，「透亮的藍色是因為用氣的質量高」。

至於節能罩到底有沒有效？有網友抱怨根本沒多大用處，「試了一下節約不到燃氣，產品味道很大」，「就是被收割了智商稅，幾塊錢的東西，也懶得去退款」。湖北武漢 一位從事燃氣工作的張先生也表示，節能罩的使用方式是直接搭蓋在灶頭周邊，阻隔了燃氣和空氣，這會導致燃燒效率降低，燃燒不充分，火力下降；同樣燒開一壺水，反而需要更大的燃氣量。

報導指，節能罩廣告中「假火焰」引起公憤，湖北易聖律師事務所合夥人律師袁三慧認為，該廣告明顯虛構使用商品效果，誇大產品性能，涉嫌虛假宣傳。