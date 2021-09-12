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湖北一小學教師節禁送禮 校門攔截堆成山全扔

中國新聞組／北京12日電
湖北一小學為禁止學生給老師送鮮花和禮物。（視頻截圖）
湖北一小學為禁止學生給老師送鮮花和禮物。（視頻截圖）

前天教師節，湖北一小學為禁止學生給老師送鮮花和禮物，規定禮物一律由校門口門衞室收繳，還安排專人在校門口攔截。目擊者稱，現場有學校領導監督，結果鮮花和禮物都堆成了小山被扔掉。

搜狐報導，有湖北黃石的家長在網上曝料，稱當地一所小學在教師節禁止學生向老師送鮮花和禮物，就算學生已經把鮮花禮物拿到了校門口，也被要求禁止帶進學校。

據這位家長透露，自己的孩子就讀於當地的老虎頭小學，孩子和學校很多的學生早前就想通過教師節向老師送上一束鮮花以表心意，也有學生通過自己動手製作了小禮物打算送給老師用作留念。到了9月10日這一天，當這些學生拿著鮮花和禮物來到學校門口時，卻被一名穿著黑色制服的安保人員給攔截了下來，該安保人員要求所有學生都不能帶鮮花和禮物進學校，學生們只能無奈地把鮮花和禮物放在校門外面。

從家長所拍的視頻可以看到，在這間老虎頭小學的校門外，有不少帶著包裝精美的鮮花和一些用袋子裝著的禮物被凌亂地扔在地上，有些家長對此表示不理解，並用手機拍下地上的禮物。而安保人員雙眼盯著學生和家長的手，如果發現有人帶著鮮花和禮物，就要求放到地上才能讓學生進入校門。

該事被曝光後，引發網友熱議。有網友說：終於這樣做了，留給校園一道乾淨和清平。但也有網友認為，為什麼不能送，就像自己過生日一樣，收個小禮物都很開心，教師節也一樣，只是心意而已，讓孩子知道什麼是感恩，只要不是貴重的物品就好，那些說不應該送的，應該自己都沒有收過禮物，不懂這個喜悅。

還有網友責問：這些禮物最後怎麼處理？這些鮮花和禮物最後都會去哪了。

近年來，有不少地方的教育部門都會要求學校老師在教師節禁止收取學校的禮物或鮮花，這樣的規定本意是好的，但也有家長認為，現在生活水平提高了，買一束鮮花也不會對家庭造成負擔，加上教師節一年也只有一次，讓孩子在教師節送花也可以培養孩子的感恩之心，所以就算學校提前囑咐過教師節不要送東西給老師，但依然會有家長會要求孩子在這個節日給老師送上一點小心意，站在家長的角度來看待這個問題，又不無道理的。

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