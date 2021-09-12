誰幹的？知名品牌褲子暗藏「死」、「賤」罵人話

褲子內側的「賤」字。（取材自極目新聞）

武漢 光谷的楊女士日前在某品牌專賣店買了一條休閒褲，結帳前簡單檢查了各接縫處，未發現質量問題，回去後便直接下水清洗。幾天後，她將曬乾的褲子收回折疊時才發現，褲子內側多處地方竟被人用記號筆寫上了「死」、「賤」等罵人字眼。楊女士認為受辱，要求該品牌賠償一度遭拒，後來達成退一賠一協議。

極目新聞報導，楊女士展示的涉事褲子顏色為淺灰色，從外觀看上去並無異樣，但將褲子內面翻出來後，可以看到褲腿前後多處有手寫字體，共計四處，每處一個字，都是「死」、「賤」等罵人字眼。楊女士隨即向該品牌總部反映此事。

當日下午，涉事門店致電楊女士稱可退貨退款，並贈送代金券或送一條同款新褲子。但楊女士認為，這件衣服讓她感覺受到了極大侮辱，她不願接受該品牌的退貨退款提議，堅持要求對方給予賠償。然而，該品牌方認為，賠償只是針對存在質量問題的商品，這種情況不在賠償範圍內。對於楊女士的遭遇，他們只能表示同情。

涉事門店工作 人員表示：「事情發生後，我們進行了徹底檢查，能檢查的都檢查了，未發現任何問題，且已經將相關證據提交至監管部門。」

褲子內側多處地方被人用記號筆寫上了「死」、「賤」等罵人字眼。（取材自極目新聞）

當地消費者委員會法律事務部主任表示，根據消費者權益保護法規定，消費者在購買、使用商品和接受服務時，享有人格尊嚴、民族風俗習慣得到尊重的權利，享有個人信息依法得到保護的權利。經營者有侮辱誹謗、搜查身體、侵犯人身自由等侵害消費者或者其他受害人人身權益的行為，造成嚴重精神損害的，受害人可以要求精神損害賠償。

但在楊女士的案例中，如商家不是故意為之，該商品屬於有瑕疵的商品，消費者可要求退貨退款。關於人格尊嚴權的損害賠償訴求，若沒有造成明顯的精神損害，可要求商家賠禮道歉。法律沒有賠償金額的規定。如消費者遇到人身權益受損的行為，可向屬地消協等單位投訴，或向法院提訴訟。

經過協調，楊女士與該品牌方最後達成退一賠一協議，即該品牌方將涉事褲子進行退貨處理，再按照褲子的購買價格273.8元賠付同等金額作為補償。