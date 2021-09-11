成都地鐵40樓高鋼架坍塌 壓死4人

圖為事故現場。（取材自新京報／受訪者供圖）

成都軌道交通17號線二期工程10日發生棚網架垮塌，造成18人受傷，其中4人死亡，14人在醫院救治。

新京報報導，張先生的表哥是此次事故中的四名遇難者之一，只有27歲，當時正在工地作業。張先生說，事發當日，表哥和叔叔一同在工地幹活，事發後表哥遇難，叔叔手臂骨折，腰椎受傷。表哥的一位工友也受重傷，正在重症監護室治療。張先生說，事發前不久，表哥剛剛交了女朋友，想多攢點錢結婚。

從工友提供的現場視頻中看到，事故原因可能是鋼架沒有焊牢，導致了垮塌。

據報導，事故地在電子科技大學沙河校區附近，附近不少居民、商戶表示當時聽到巨大響聲，十幾米開外的建築架子倒塌，一片片的建材往下掉，有工人往外跑。工地架子最高處有三、四十層樓高。旁邊施工小道兩邊設了鋼板防護欄。當時幾名工人在兩層樓高度的位置施工，站立地方直徑只有50公分，沒有繫安全帶。

成都軌道交通集團官方微博 「成都地鐵 」發布消息稱，10日14時，成都軌道交通17號線二期工程建設北路站在搭建地面防塵降噪棚時，部分棚網架發生垮塌，造成18人受傷，4人死亡，14人正在醫院接受救治。事故原因正在調查中。

11日凌晨，「成都地鐵」再次發布消息，目前13人病情穩定，1人實施手術後正在觀察中。

據報導，成都軌道交通17號線二期工程位於成都市雙流區、武侯區、青羊區、金牛區和成華區，線路長約24.8km，均為地下線路。施工總工期擬定為5年，計畫2024年10月建成運營。