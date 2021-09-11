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隆胸不對稱 女子維權被打成腦震盪？整形醫院否認

中國新聞組／北京11日電
白裙女子在威脅牛仔外套女孩。（視頻截圖）
白裙女子在威脅牛仔外套女孩。（視頻截圖）

網上近日流傳一則女子到整形醫院維權被打的視頻，據這名來自遼寧的王女稱，她在2020年8月10日，到成都美綻美整形美容醫院做隆胸手術，但覺得術後左右兩邊有點不對稱，多次前往醫院維權，但被醫院工作人員抬到門外，並遭侮辱、毆打成腦震盪。

不過，成都美綻美整形美容醫院工作人員則表示，針對王女散布謠言、傳播不實言論的行為，醫院已報案。

新京報報導，這段視頻顯示，整形美容醫院女老闆對女顧客進行辱罵及威脅，稱「你覺得你給我造成麻煩了，我會讓你活著離開嗎」並發生肢體衝突。濟南警方9日表示，喜悅整形法定代表人劉某明因涉嫌非法拘禁已被刑事拘留，另有兩人被取保候審，案件偵辦中。

報導說，該名遼寧的王女稱，她在報案後，成都警方作出行政處罰決定書指出，對涉事醫院4名違法行為人依法給予行政警告。決定書中未提到王女有遭遇侮辱和毆打的情況。王女不服，向成都市公安局成華區分局提出行政復議。

王女說，她花費5萬元在成都美綻美整形美容醫院做了隆胸手術。術後發現左右兩邊有點不對稱，前往成都市第二人民醫院做CT檢查。「CT影像顯示，左側假體被放反了」。

2021年7月3日，王女到成都美綻美整形美容醫院要求退款和賠償。醫院不願意。當天該整形醫院向轄區派出所報警。王女稱，民警建議自行協商。因此自7月3日開始，她每天白天就去這家醫院大廳裡坐著等醫院給出處理方案。

7月6日下午1點，醫院裡面出來五六名男子，將她抬起扔到門外附近的草叢中。有人踢了她的頭。被抬上120的過程中，有人故意伸手扯她的衣服，「中途還有人打我的臉，我的眼睛紅腫，身上多處受傷。」

另據每日經濟新聞報導，王女9日在微博否認是醫鬧，稱只去過兩次濟南，一次是去喜悅整形，一次是去維權遭毆打，關於院方聲明中自己要求索賠5萬元傳聞也是他們自導自演，顛倒是非。

工作 公安 微博

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