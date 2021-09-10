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「殺豬盤」後…詐騙新招「殺鳥盤」 專詐盼愛宅男

中國新聞組／北京10日電
網路詐騙花樣越來越多，利用建立戀愛、曖昧等關係，誘使被害人充值打賞主播去詐騙。（視頻截圖）
網路詐騙花樣越來越多，利用建立戀愛、曖昧等關係，誘使被害人充值打賞主播去詐騙。（視頻截圖）

網路詐騙花樣越來越多，繼主要針對女性的「殺豬盤」之後，將作案對象鎖定在20至40歲宅男的「殺鳥盤」、以提高信用卡額度為誘餌的「殺魚盤」也出現了。

來源：YouTube

央視新聞報導，近日重慶兩江新區警方先後發起「殺鳥盤1.0行動」、「殺鳥盤2.0行動」，連續摧毀兩個網路直播詐騙犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人218人，查扣涉案電腦367台、手機360部，搗毀詐騙窩點16處，初步查明涉案金額達800餘萬元。

何謂「殺鳥盤」？浙江公安在知乎上解釋稱，所謂「殺鳥盤」，是取「籠中鳥」之義，也就是長期生活在家中的一些人員，例如全職太太、宅男等社會群體。該類人長期在家中活動，與外界接觸較少，又想通過互聯網來獲得一定的收入，因此「殺鳥盤」的詐騙以兼職刷單類為主。

「殺鳥盤」團伙透過網路直播，通過交友軟件有目標性的拉人，並引流到特定直播間，在建立戀愛、曖昧等關係的基礎上，誘使被害人充值打賞，實際則是實施詐騙。

據了解，不同於以往的「殺豬盤」主要針對女性且單筆詐騙金額大、作案周期長等作案方式，「殺鳥盤」將作案對象鎖定在20至40歲的男性，以各種挑逗性的話語引誘打賞，詐騙金額從幾百、幾千、幾萬至幾十萬元不等，採取短平快詐騙周期的新型詐騙。

報導指出，而所謂「殺魚盤」，主要是指信用卡提額、貸款詐騙，遵循網路詐騙廣撒網、短平快的特點。騙子一般在網上發布信息稱可以提高信用卡額度，強制開通螞蟻「借唄」，吸引受害者上門，隨後通過發布虛假鏈接誘騙受害者通過「花唄」等付款。

業內人士提醒，在直播平台大行其道的當下，要擦亮雙眼，謹防詐騙。警方也發布提示，網路是虛擬的，所謂的「女主播」不會無緣無故地「垂青」某一個人，並以各種挑逗性的話語引誘你「打賞」、「刷禮物」。

詐騙 信用卡 公安

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