野菇好毒…廣東祖孫3人不治 2貓喝湯也遭殃

廣東省梅州市平遠縣發生食用野菇中毒，造成祖孫三人中毒死亡，相關部門提醒村民切勿自行採摘食用。（視頻截圖）

廣東省梅州市平遠縣上舉鎮畬腦村傳食用野生蘑菇中毒事件，祖孫三人送醫搶救無效死亡。家中吃了剩下蘑菇湯的兩隻貓也被毒死。當地村民表示，當天曾經看到採回來的蘑菇，發現跟平時吃的不太一樣，還提醒盡量不要吃，沒想到慘劇還是發生了。

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南方都市報報導，「毒蘑菇」事件發生後，省級專家及相關部門工作 人員一起入山「尋毒」，在山中4個小時，找出了幾十種可能含毒的野蘑菇品種。專家表示，毒蘑菇的毒素類型分為急性肝損害型、急性腎衰竭型、神經精神型、胃腸炎型、溶血型、橫紋肌溶解型及光過敏 性皮炎型等，誤食後會出現不同的中毒症狀。

萬一誤食了野生蘑菇，感到不舒服時，專家建議，趕緊到醫院。（視頻截圖）

專家表示，常見毒蘑菇有致命鵝膏、亞稀褶紅菇，其中致命鵝膏對肝的損害很大，致死率也比較高。而專家根據祖孫三人中毒後的症狀推測，禍首很可能是紅菇中具有致命毒素的亞稀褶紅菇。根據記載，亞稀褶紅菇致死率達到70%。

專家表示，亞稀褶紅菇有劇毒，小小一朵就可致命。誤食後，人體開始了出現胃腸道症狀，腹痛腹瀉，惡心嘔吐，隨後出現橫紋肌溶解導致呼吸衰竭，最後搶救無效死亡，目前尚無有效解毒劑。

專家提醒，在野外見到野生蘑菇時，不要採，不要煮，不要吃，也不要贈送。大夥萬一誤食了野生蘑菇，感到不舒服時，專家建議，趕緊到醫院，告訴醫生自己吃了什麼東西，什麼時候吃的，吃了多少，再做進一步的針對性治療。