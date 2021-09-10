杭州千萬豪宅1元起拍 屋主集資詐騙判無期刑

兩套市場價1700萬元人民幣的杭州江景豪宅，起拍價均只需1元。（取材自阿里拍賣網）

兩套市場價1700萬元（人民幣，下同，約263萬美元）左右的浙江杭州江景豪宅將於10月8日起拍，起拍價均只需1元（約0.15美元），保證金均超170萬（約26萬美元）。這兩套房的原主人汪姓男子，在2018年12月7日被浙江省公安廳列為公開通緝 ，他是24名網路借貸平台案件在逃犯罪嫌疑人之首，於2019年被國際刑警自墨西哥通緝抓捕歸案。

瀟湘晨報報導，據阿里拍賣 網公開信息顯示，這兩套豪宅中，一套位於杭州市富陽區富春玫瑰園藍玫苑8號101室，建築面積為363.58平方米，地上兩層、地下一層，評估價為1713.26萬元。

另一套位於杭州市濱江區御濤軒1幢3單元2203室，為御濤軒（世茂之西湖）小區內的臨江高層住宅，房屋建築面積為196.75平方米，評估價為1753.17萬元。

截至今年7月，第一套房產尚欠繳物業費共計7萬352.73元，第二套房產尚欠6557.9元，欠費由買受人承擔。

根據近日公開的刑事判決書所示，2013年11月，這兩套房產的原主人汪男擔任杭州啟藍投資 管理有限公司法定代表人，集團公司成員有浙江寶力財網路科技、卓茂等子公司。同時，汪男還操控成立啟藍投資公司、啟藍資管公司等關聯公司。

2014年以來，汪男隱瞞沒有相關金融資質的真相，以啟藍公司及關聯公司的名義，通過線下門店發放傳單、會議營銷及線上「元泰金服」App等手段銷售「債權轉讓理財產品」及「私募基金份額」，以發布虛假標的、拆分基金份額和虛構投資用途為手段，向社會不特定公眾非法集資並形成資金池。

經審計，啟藍公司非法吸收公眾存款共計人民幣113億6777萬餘元，未兌付25億1133萬餘元，未兌付人數達9700餘人。

收取集資款後，汪男將集資款用於支付犯罪成本、還本付息等用途，除了每年數百萬元個人生活開銷以外，汪男還將集資款用於個人揮霍，購買房產、高檔轎車、摩托車、名表等物品。虧空不斷擴大，2018年7月26日資金鍊斷裂，汪男隨即逃亡境外。

杭州市中級人民法院判決汪男犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

需注意的是，據阿里拍賣網競買公告，參拍者需有杭州市購房資格。