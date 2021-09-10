杭州千萬豪宅1元起拍 屋主集資詐騙判無期刑
兩套市場價1700萬元（人民幣，下同，約263萬美元）左右的浙江杭州江景豪宅將於10月8日起拍，起拍價均只需1元（約0.15美元），保證金均超170萬（約26萬美元）。這兩套房的原主人汪姓男子，在2018年12月7日被浙江省公安廳列為公開通緝，他是24名網路借貸平台案件在逃犯罪嫌疑人之首，於2019年被國際刑警自墨西哥通緝抓捕歸案。
瀟湘晨報報導，據阿里拍賣網公開信息顯示，這兩套豪宅中，一套位於杭州市富陽區富春玫瑰園藍玫苑8號101室，建築面積為363.58平方米，地上兩層、地下一層，評估價為1713.26萬元。
另一套位於杭州市濱江區御濤軒1幢3單元2203室，為御濤軒（世茂之西湖）小區內的臨江高層住宅，房屋建築面積為196.75平方米，評估價為1753.17萬元。
截至今年7月，第一套房產尚欠繳物業費共計7萬352.73元，第二套房產尚欠6557.9元，欠費由買受人承擔。
根據近日公開的刑事判決書所示，2013年11月，這兩套房產的原主人汪男擔任杭州啟藍投資管理有限公司法定代表人，集團公司成員有浙江寶力財網路科技、卓茂等子公司。同時，汪男還操控成立啟藍投資公司、啟藍資管公司等關聯公司。
2014年以來，汪男隱瞞沒有相關金融資質的真相，以啟藍公司及關聯公司的名義，通過線下門店發放傳單、會議營銷及線上「元泰金服」App等手段銷售「債權轉讓理財產品」及「私募基金份額」，以發布虛假標的、拆分基金份額和虛構投資用途為手段，向社會不特定公眾非法集資並形成資金池。
經審計，啟藍公司非法吸收公眾存款共計人民幣113億6777萬餘元，未兌付25億1133萬餘元，未兌付人數達9700餘人。
收取集資款後，汪男將集資款用於支付犯罪成本、還本付息等用途，除了每年數百萬元個人生活開銷以外，汪男還將集資款用於個人揮霍，購買房產、高檔轎車、摩托車、名表等物品。虧空不斷擴大，2018年7月26日資金鍊斷裂，汪男隨即逃亡境外。
杭州市中級人民法院判決汪男犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
需注意的是，據阿里拍賣網競買公告，參拍者需有杭州市購房資格。
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