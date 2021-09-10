躲在自家閣樓 江西皮箱藏屍案嫌落網

江西「帶血行李箱案」嫌疑人偷衣服換裝躲藏，疑作案箱子400元購買。（取材自封面新聞）

江西吉安泰和縣日前發生一起驚人的「皮箱藏屍案」，現場畫面曝光，33歲的犯罪嫌疑人謝磊為當地某知名KTV的一名經理，死者為一名00後女孩，是兇手的下屬。

綜合正觀新聞、猛獁新聞報導，警方表示受害人是一名19歲女生，江西上饒人。視頻顯示，案發當天，謝磊身穿黑色衣服、戴黑色口罩 拖著黑色皮箱，在泰和縣城白鳳大道某汽車服務中心路旁攔停一輛出租車 ，結果被出租司機識破箱子有問題後逃跑。

隨後司機報警，警方封鎖現場並從行李箱中搜查出一具女屍，協查通報中公布犯罪嫌疑人的頭像。泰和警方隨後在微博發布進展，已抓獲嫌犯謝磊。

吉安市吉安縣天河鎮村民張女士稱，嫌犯最後的藏匿地點是自家閣樓，事後她進屋查看發現，屋內原來收好的竹蓆被鋪開在地上，上面可見泥土印，一雙疑似嫌犯穿過的鞋子被遺留在屋裡。

據報導，多名網友爆料稱，謝磊在泰和縣某KTV工作 。KTV工作人員表示，謝磊已於8月底離職。與謝磊曾為同事的小川表示，她和謝磊相識一個月左右，曾聽他提起過自己並未結婚。「我知道他出這個事情的時候很驚訝，有點不敢相信他會殺人。」