荊州關公像又拆又搬 3億元打水漂

中國湖北荊州關公像。（取材自荊州市文化和旅遊局）

湖北省荊州市5年前斥資1.729億元人民幣所興建、高達57.3米全球最高的關公雕像，日前經證實為違建，本月起再花1.55億元搬遷，中央紀委國家監委網站刊文批評，「先是違建、後又搬移,3億多元就這樣浪費了。」荊州市委書記更痛陳，「全球最大關公像搬遷，每一塊銅片，都是抽我們耳光！」

南方都市報報導，這座號稱全球最大的關公像位於湖北荊州古城一帶，建成僅5年就因違反法例和工程質量問題被勒令拆除搬遷。央視焦點訪談曾報導，當地政府花費1.729億元建造該雕像，之後搬移工程預估要花費1.55億元，投入超過3.3億元在這座關公像上；據荊州市政府官網發布的「荊州市2020年國民經濟和社會發展統計公報」顯示，這一建一搬，相當於9512名荊州市民2020年一整年的可支配收入。

據報導，關公像作為關公義園景區核心景觀，但經營狀況卻不理想，總收入不到1300萬元。

荊州市委書記吳錦對此曾表示，「我覺得雕像的每一塊銅片，都是抽向我們一記響亮的耳光。」吳錦說，項目建設過程中，相關單位缺乏責任感，不去爭取相關政策，進行點狀調整，不嚴格把關、聽之任之，最終造成現在我們都不想看到的最差選項。

2020年10月，住房和城鄉建設部通報，荊州這座巨型關公雕像高達57.3米，違反《荊州歷史文化名城保護規畫》有關規定，破壞了古城風貌和歷史文脈。此後，荊州市成立項目專班，推進項目整改。