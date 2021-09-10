我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

荊州關公像又拆又搬 3億元打水漂

中國新聞組╱上海10日電
中國湖北荊州關公像。（取材自荊州市文化和旅遊局）
中國湖北荊州關公像。（取材自荊州市文化和旅遊局）

湖北省荊州市5年前斥資1.729億元人民幣所興建、高達57.3米全球最高的關公雕像，日前經證實為違建，本月起再花1.55億元搬遷，中央紀委國家監委網站刊文批評，「先是違建、後又搬移,3億多元就這樣浪費了。」荊州市委書記更痛陳，「全球最大關公像搬遷，每一塊銅片，都是抽我們耳光！」

南方都市報報導，這座號稱全球最大的關公像位於湖北荊州古城一帶，建成僅5年就因違反法例和工程質量問題被勒令拆除搬遷。央視焦點訪談曾報導，當地政府花費1.729億元建造該雕像，之後搬移工程預估要花費1.55億元，投入超過3.3億元在這座關公像上；據荊州市政府官網發布的「荊州市2020年國民經濟和社會發展統計公報」顯示，這一建一搬，相當於9512名荊州市民2020年一整年的可支配收入。

據報導，關公像作為關公義園景區核心景觀，但經營狀況卻不理想，總收入不到1300萬元。

荊州市委書記吳錦對此曾表示，「我覺得雕像的每一塊銅片，都是抽向我們一記響亮的耳光。」吳錦說，項目建設過程中，相關單位缺乏責任感，不去爭取相關政策，進行點狀調整，不嚴格把關、聽之任之，最終造成現在我們都不想看到的最差選項。

2020年10月，住房和城鄉建設部通報，荊州這座巨型關公雕像高達57.3米，違反《荊州歷史文化名城保護規畫》有關規定，破壞了古城風貌和歷史文脈。此後，荊州市成立項目專班，推進項目整改。

中國湖北荊州關公像頭部已被拆除。（取材自時代周報）
中國湖北荊州關公像頭部已被拆除。（取材自時代周報）
中國湖北荊州關公像頭部已被拆除。（取材自微博）
中國湖北荊州關公像頭部已被拆除。（取材自微博）

上一則

躲在自家閣樓 江西皮箱藏屍案嫌落網

下一則

環時：美國激光戰艦抵日本 劍指中國

延伸閱讀

「荊州大意失關公」巨像斬首？魔幻違建案爛尾又一樁

「荊州大意失關公」巨像斬首？魔幻違建案爛尾又一樁
男潛入法拉盛教堂毀雕像 警懸賞2500元抓人

男潛入法拉盛教堂毀雕像 警懸賞2500元抓人
捏乳、坐墳舊照被挖 中演協放話抵制 張哲瀚真的涼了

捏乳、坐墳舊照被挖 中演協放話抵制 張哲瀚真的涼了

中研究：夏季高溫擾亂民眾遵守防疫措施

中研究：夏季高溫擾亂民眾遵守防疫措施

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00
孟晚舟遲遲未能獲釋，傳出有大陸國有企業為此開始抵制加拿大。(路透)

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

2021-09-02 23:47
「尚氣與十環傳奇」於9月3日起在美國各地上映，圖為洛杉磯首映現場。Getty Images

華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄

2021-09-06 11:54

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？