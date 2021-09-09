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「領導」1日2騙 突加微信熱情私聊 2男上當都丟20萬

中國新聞組／北京9日電
「領導」突然主動添加微信，並且熱情私聊。（取材自紅星新聞）
「領導」突然主動添加微信，並且熱情私聊。（取材自紅星新聞）

「領導」突然主動添加微信，並且熱情私聊，委託「辦事」…四川射洪警方日前先後接到報警，兩名男子遇到同樣的套路，在同一天分別被騙20萬元人民幣（約3萬美元）。

紅星新聞報導，報警人楊先生稱，9月3日，他突然收到「街道辦領導」添加其微信好友的申請。通過後，「領導」與他熱情交談，主動關心他的生意，並提出第二天讓他去辦公室坐坐。

楊先生4日準備按時赴約，但「領導」又突然告知他，因為上級部門過來調研，暫時不要去辦公室。隨後，「領導」又稱自己委託了一位上級領導辦事，需要轉一筆帳，但是又不能顯示自己的名字，詢問楊先生能否代為轉帳。

楊先生沒有多想就答應了。很快，對方發來向楊先生銀行卡轉帳的截圖，但是楊先生表示沒有收到款項，「領導」說可能是跨行轉帳延遲，讓楊先生先行墊付。楊先生沒有懷疑，便將錢款轉入其提供的「上級領導」帳戶。直到後來「領導」失聯，楊先生才發現被騙，損失20萬元。

講起被騙經過，楊先生表示，自己「大意了」。

就在同日，四川射洪的趙先生也遭遇相同騙局，向「領導」提供的銀行卡號轉款，被詐騙20萬元。

據報導，警方表示，目前案件還在進一步偵辦中，但警方發現，近期射洪當地多位市民收到了「領導」發來的信息，差點上當。

警方表示，此類案件的詐騙分子有著固定的作案套路。先盜取黨政機關領導照片作為微信或QQ頭像，冒充領導添加受害人微信或QQ。隨後，「領導」熱情與受害人交流，讓受害人降低戒備之心。正當受害人感覺與「領導」拉近了關系後，騙子順勢提出各種各樣的轉帳匯款借口，如親戚借錢、上級領導要求轉帳、朋友急用等。

這種騙局有著固定套路，騙子聊天時按照套路直接複製黏貼就行，並抓住受害人心理，頻繁使用「盡快」、「馬上」、「立即」這些催促性的詞語，使受害人來不及核實信息真假。受害人一旦放鬆警惕，便落入其圈套。

民眾收到「領導」發來的信息，差點上當。（取材自紅星新聞）
民眾收到「領導」發來的信息，差點上當。（取材自紅星新聞）

微信 詐騙

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