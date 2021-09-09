死緩軍中巨貪谷俊山 傳帶手銬、坐輪椅301就醫

被關押在秦城監獄的谷俊山被曝日前到301醫院看病。（取材自推特）

8日網上出現一張照片，一名身穿囚衣、帶著手銬、坐在輪椅上的老人出現在一所醫院，由一名軍人推輪椅，並稱老人是的前解放軍 總後勤部前副部長谷俊山。不過，該老人戴著口罩 、眼罩，目前仍無法證實是否谷俊山。谷俊山是軍隊巨貪，2012年落馬，因貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、行賄罪、濫用職權罪被判死緩，剝奪中將軍銜。

多維新聞網報導，前解放軍中將谷俊山目前被關押在北京秦城監獄 。中共異議人士高瑜8日發表推特透露，谷俊山從秦城監獄到301醫院（中國人民解放軍總醫院）看病，腿部浮腫，戴著口罩、眼罩，手上戴著手銬。 「他穿的衣服、褲子、胸前、肩頭都打著白色標誌（很可能是夜光塗料），乍一看，秦城囚服還配肩章」、「301無論醫院還是病人看來對此見怪不怪，畢竟秦城關押的軍中大佬不是少數，來此看病，也如走馬燈」。

2015年8月10日，軍事法院認定谷俊山犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、行賄罪、濫用職權罪，數罪併罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，贓款贓物予以追繳，剝奪中將軍銜。

據報導，谷俊山死刑被緩期兩年，原因是他的「重大立功表現」——揪出徐才厚。據稱，谷俊山在軍中連年高升大肆貪腐，其最堅實的後台，正是主掌軍隊政治工作十餘年之久的徐才厚。

谷俊山1956年生，河南濮陽人，曾任解放軍總後勤部基建營房部辦公室主任、營房土地管理局局長，總後勤部基建營房部副部長。 2007年6月任總後勤部基建營房部部長，全軍綠化委員會辦公室主任、全軍房改辦公室主任等職。