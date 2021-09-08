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7000萬裝修、紅木家具200噸…杭州最貴法拍房開拍

中國新聞組／北京9日電
這套桃花源西錦園別墅法拍房名叫「杭松居」。（取材自瀟湘晨報）
這套桃花源西錦園別墅法拍房名叫「杭松居」。（取材自瀟湘晨報）

占地約5.5畝、號稱7000萬裝修的「杭松居」，被稱為杭州「史上最貴法拍房」，這套房產由杭州市中級人民法院處置，市價約1.65億（人民幣，下同），起拍價1.155億元，保證金為1000萬元；6日上午10點開拍。

瀟湘晨報報導，桃花源總用地面積1400餘畝，建造形態各異的獨立別墅570餘棟，是杭州乃至全國不可多得的經典別墅園區。而這套法拍房名叫「杭松居」，占地約5.5畝，青磚黛瓦、水榭樓閣，經典的蘇州園林風格，院子內分南園、水景園、西園、北園等，種植130多種花卉和名貴樹種，據說單是日本雪松，一棵就要100萬元。園子還有大型錦鯉池，養了上百條錦鯉。

據報導，業主因為給朋友做擔保投資P2P失利，欠了約2億元，急需資金周轉，因此忍痛割愛。據經紀人的說法，當初業主買入這套房子花了6000萬元，裝修花7000多萬元。

拍賣公告顯示，桃花源西錦園6幢6-1室、6-2室房產雖然為兩本不動產證，但實際為同一處住宅，均為鋼筋混凝土結構。其中，6-1室地上兩層，地下一層設有游泳池、酒窖、桑拿房、健身房、7米紅木老茶台、家庭影院等；6-2室地上一層。

別墅室內為200噸純紅木中式精裝修，客廳有七彩琉璃玄關屏風、整套訂製紅木家具及紅木根雕茶桌茶椅等；餐廳還有三套紅酸枝餐桌椅及紅木格子架等；臥室衣帽間及書房全紅木訂製家具，牆面刺繡牆紙；廚房、衛生間地面鋪設大理石，牆面鋪設玉石。

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