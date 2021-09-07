特斯拉5氣囊離奇炸開 旁邊貨車爆胎惹禍？

車主易女士稱，8月30日下午，其駕駛特斯拉在沒有物理碰撞的情況下，通過一處紅綠燈時氣囊全部炸開。（取材自上游新聞）

江西省宜春市一位特斯拉 Model3車主易女士，日前駕駛愛車過紅綠燈時，突然五處氣囊彈出，同時旁邊一輛中型自卸貨車的右後輪也冒出白煙，交警無法判斷是哪一輛車先出事。易女士說：「現在保險 公司不願賠償，說賠償了誰來承擔責任？」

上游新聞報導，根據易女士從交警支隊取回的「證明」指出，8月30日下午，易女士駕駛特斯拉過紅綠燈時氣囊彈出，車輛輪殼和側裙護板飛出。與此同時，其左側中型自卸貨車右後輪也冒出白煙，經查輪胎出現一口子（未明確是爆胎）。對於事故的具體原因，警方未作明確說明，特斯拉氣囊彈出是否與貨車輪胎冒白煙有關，「證明」也未提及。

民警介紹，他們趕到時，易女士已把愛車送到特斯拉南昌售服中心封存待檢，看不到現車。隨後民警調取了監控視頻並聯系貨車車主袁先生。據袁先生描述，他經過路口時聽到一聲爆炸，然後就把車停在路邊，發現貨車右後輪有道口子，次日他更換了輪胎。

易女士說，目前，特斯拉方面要求她聯系宜春市交警支隊，要交警去函特斯拉，要求特斯拉出具檢測 報告。她認為這是特斯拉在推卸責任，「既然把我的車拉走檢測，為什麼不能直接出一份檢測報告？」

特斯拉工作人員表示，後台數據顯示，車輛明顯是受到力的沖擊，才會導致氣囊彈出，並且達到了一定的力值，這是很明確的。

他表示，希望宜春交警就此事去函特斯拉公司，他們將出具具有法律效力的材料，「會繼續與客戶保持溝通，全力配合善後」。