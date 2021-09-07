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四川1醫院化糞池 驚傳雙屍凶殺案

中國新聞組／北京7日電
四川樂山一家專科醫院驚傳雙屍命案，圖為事發現場。（取材自紅星新聞）
四川樂山一家專科醫院驚傳雙屍命案，圖為事發現場。（取材自紅星新聞）

四川樂山中心城區的一家專科醫院化糞池內6日發現了兩具屍體，有傳言稱是找醫院討工錢的裝修工，被醫院老闆殺害拋屍在化糞池，但該醫院院長出面否認，「網上的都是謠傳，這跟我們醫院沒關係。」另有消息稱發現屍體的地點是消防水池，並非化糞池。警方已趕到現場封鎖調查。

紅星新聞報導，案發現場位於樂山市區柏楊西路附近一家開業不久耳鼻喉專科醫院，死者分別是35歲吳姓男子與55歲王姓男子，兩人5日上午在醫院大樓進行防水工程作業，初步判定溺水死亡。網路上有傳言稱，該醫院的老闆殺了討裝修款的工人，並拋屍化糞池後跑了。現場一名自稱認識死者的老人說：「年輕的小伙跟我的親屬合伙做生意。」死者家屬已趕到事發醫院。

醫院院長蔡華成表示，該醫院今年5月才試營業，前段時間發現頂樓漏水，便聯繫房東進行處理，是房東自己找來的做防水的裝修工。蔡華成說，醫院的水電工把漏水點位告知工人後，便沒再管了。後來工人的家屬找來說人不見了並報了警，隨後發現了失蹤兩人的屍體。

「他們本應該在樓頂做防水，我們也感到很蹊蹺。」蔡華成說，希望大家不信謠不傳謠，靜待警方調查。

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