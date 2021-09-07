阿里高管酒局性侵？檢：確實強制猥褻 但不構成犯罪
中國科技巨頭阿里巴巴一名女員工日前指控遭公司上司性侵及客戶強制猥褻，山東省濟南市槐蔭區人民檢察院6日晚間宣布，經依法審查，阿里巴巴王姓前主管確實存在強制猥褻行為，但不構成犯罪，不批准逮捕。當地公安機關則對王某做出治安拘留15日的處罰決定。
「強制猥褻」不構成犯罪？「違法」但沒刑責？中國檢察機關這項裁決，再度引發中國民眾熱議。
阿里巴巴一名周姓女性員工8月7日在網路發表一篇8000多字的自白，指控7月27日在濟南出差時，與其王姓上司、張姓客戶開完會後一起吃飯時，在飯局上因「不敢拒絶、不能拒絶」頻被勸酒，張姓客戶還在席間對她猥褻，王姓上司對此卻「放任不管」。
周女稱，她很快就被灌醉並失去意識。次日醒來才發現自己赤身裸體，對前晚情況沒有完整記憶。在報警並查看酒店監視畫面後發現，當晚其上司王某曾前後進入她房間四次，最長一次停留20多分鐘。
周女稱，她向公司人資報告此事，要求解雇王姓男子。公司原本同意處理，最後又表示無法開除遭指控的王姓主管。她在公司公開曝光此事希望引起重視，卻被公司保安趕走。
事件曝光後曾被外界視為又一宗中國版的「Me Too」運動，並且讓中國職場上的「陪酒文化」再度受到關注。
在輿論壓力下，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇8月9日宣布懲處名單，並開除涉事男員工。另一名遭點名的濟南華聯超市張姓員工，隨後也被公司辭退。
濟南市公安局則於8月10日宣布成立工作組負責偵辦。8月14日，濟南市公安局通報，犯罪嫌疑人王某、張某因涉嫌強制猥褻罪，遭依法採取刑事強制措施，但沒有證據證明有強姦犯罪事實發生。
根據濟南市公安局通報，王某7月27日晚至28日凌晨，確實曾先後四次進入周某房間。濟南華聯超市員工張某，7月27日宴請期間，曾對周某實施了強制猥褻行為。
8月25日，濟南市槐蔭區人民檢察院公告，對犯罪嫌疑人張某涉嫌強制猥褻犯罪，依法批准逮捕；犯罪嫌疑人王某涉嫌強制猥褻罪一案則仍在審查過程中。
如今阿里巴巴這名王姓前主管，最終竟被裁定不構成犯罪、不批准逮捕，律師丁金坤表示，根據檢察院和警方通報，王某雖存在強制猥褻，但情節顯著輕微，故不認為是「犯罪」，而是「違法」行為。
不過，王某被處以治安拘留15天，則是被認定違法嚴重。根據中國治安管理處罰法，拘留15天已是「頂格」處罰。
周姓女子目前反而可能被控誣告。據新京報報導，王某的妻子表示，她為了此事多次跑了省檢察院、省公安廳，現在確定不被批捕了，是否告周某誣告，還要與丈夫商量再做決定。
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