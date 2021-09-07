阿里高管酒局性侵？檢：確實強制猥褻 但不構成犯罪

阿里巴巴女員工指控遭長官（左圖）性侵。（取材自微博）

中國 科技巨頭阿里巴巴一名女員工日前指控遭公司上司性侵 及客戶強制猥褻，山東省濟南市槐蔭區人民檢察院6日晚間宣布，經依法審查，阿里巴巴王姓前主管確實存在強制猥褻行為，但不構成犯罪，不批准逮捕。當地公安 機關則對王某做出治安拘留15日的處罰決定。

「強制猥褻」不構成犯罪？「違法」但沒刑責？中國檢察機關這項裁決，再度引發中國民眾熱議。

阿里巴巴一名周姓女性員工8月7日在網路發表一篇8000多字的自白，指控7月27日在濟南出差時，與其王姓上司、張姓客戶開完會後一起吃飯時，在飯局上因「不敢拒絶、不能拒絶」頻被勸酒，張姓客戶還在席間對她猥褻，王姓上司對此卻「放任不管」。

周女稱，她很快就被灌醉並失去意識。次日醒來才發現自己赤身裸體，對前晚情況沒有完整記憶。在報警並查看酒店監視畫面後發現，當晚其上司王某曾前後進入她房間四次，最長一次停留20多分鐘。

周女稱，她向公司人資報告此事，要求解雇王姓男子。公司原本同意處理，最後又表示無法開除遭指控的王姓主管。她在公司公開曝光此事希望引起重視，卻被公司保安趕走。

事件曝光後曾被外界視為又一宗中國版的「Me Too」運動，並且讓中國職場上的「陪酒文化」再度受到關注。

在輿論壓力下，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇8月9日宣布懲處名單，並開除涉事男員工。另一名遭點名的濟南華聯超市張姓員工，隨後也被公司辭退。

濟南市公安局則於8月10日宣布成立工作組負責偵辦。8月14日，濟南市公安局通報，犯罪嫌疑人王某、張某因涉嫌強制猥褻罪，遭依法採取刑事強制措施，但沒有證據證明有強姦犯罪事實發生。

根據濟南市公安局通報，王某7月27日晚至28日凌晨，確實曾先後四次進入周某房間。濟南華聯超市員工張某，7月27日宴請期間，曾對周某實施了強制猥褻行為。

8月25日，濟南市槐蔭區人民檢察院公告，對犯罪嫌疑人張某涉嫌強制猥褻犯罪，依法批准逮捕；犯罪嫌疑人王某涉嫌強制猥褻罪一案則仍在審查過程中。

如今阿里巴巴這名王姓前主管，最終竟被裁定不構成犯罪、不批准逮捕，律師丁金坤表示，根據檢察院和警方通報，王某雖存在強制猥褻，但情節顯著輕微，故不認為是「犯罪」，而是「違法」行為。

不過，王某被處以治安拘留15天，則是被認定違法嚴重。根據中國治安管理處罰法，拘留15天已是「頂格」處罰。

周姓女子目前反而可能被控誣告。據新京報報導，王某的妻子表示，她為了此事多次跑了省檢察院、省公安廳，現在確定不被批捕了，是否告周某誣告，還要與丈夫商量再做決定。