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與「省級高官女兒」戀愛 公安局長給騙子2.1億元項目

中國新聞組／北京7日電
安徽省滁州經濟技術開發區黨工委原書記、管委會原主任盛必龍將騙子奉若上賓，甚至在被留置前三天，還向騙子「求助」。(取材自北京青年報)
安徽省滁州經濟技術開發區黨工委原書記、管委會原主任盛必龍將騙子奉若上賓，甚至在被留置前三天，還向騙子「求助」。(取材自北京青年報)

「中國紀檢監察報」5日發文「揭穿政治騙子的套路」，點名多位落馬高官結交「政治騙子」。有離婚的公安局長和自稱省級幹部女兒的騙子談戀愛，給了對方2.1億元(人民幣，下同)的項目；有的官員甚至在被留置前三天還向騙子「求助」，給其轉帳希望逃避組織審查。

文中披露，安徽省滁州經濟技術開發區黨工委原書記、管委會原主任盛必龍為謀求職務調整，託人引薦，在北京結識了冒充中央黨校教授「陳岩」的程某，將其奉為上賓，主動送上200萬元，以補其購房資金缺口。

2019年3月，盛必龍擔心組織正在調查其違紀違法問題，遂找到「陳岩」幫忙找人託關係詢問情況。 「陳岩」表示在北京找人辦事需要費用。之後，盛必龍以找北京一位教授辦事為由向商人應仲樹索取60萬元，並安排他人將存有60萬元的兩張銀行卡送到北京交給「陳岩」。 「陳岩」將這筆錢轉帳至其真實身分程某帳戶並實際占有。

此外，去年12月，雲南反腐警示專題片「圍獵：行賄者說」中披露，政治騙子何清帆圍獵兩名公安局長：塗力軍和肖為民（曾任昆明市呈貢區副區長、公安分局局長）。

何清帆來自四川農村，經常拍些在釣魚台、人民大會堂等地的照片發朋友圈，讓外人覺得她在北京有關係。對於離婚、單身的塗力軍，何清帆約他吃飯，主動追求，以「談戀愛」的手法，從塗力軍手中承攬了2.1億元項目。

對於肖為民，何清帆透過一個電話把上級領導的秘書叫來，顯示了自己的「實力」。同時，她聲稱父親是大領導。就這樣，何清帆透過肖為民承接了呈貢公安分局11個項目，合同總金額3.2億元。肖為民在案發後交代，巴結自詡為「省級幹部女兒」的何某，是想著「靠上她以後誰也不怕了，什麼都敢幹，錢也敢收了」。

另外兩個被點名的官員是山東省人民政府駐北京辦事處原黨委書記、主任竇玉明，及原北京市南水北調工程建設委員會辦公室正局級巡視員曾繁新，他們與「政治騙子」的交往與「迷信」有關。

竇玉明的雙開通報中提到，大搞迷信活動「保官升官」，依靠江湖騙子「跑官買官」，敗壞政治風氣。

曾繁新則是迷信一位「大師」。 2017年底，原本擔任北京市總工會黨組書記、副主席的曾繁新調任市南水北調工程建設委員會辦公室巡視員。曾繁新找到這位「大師」，詢問這個調動是好是壞。大師表示「沒問題，就是個過渡」。這個回覆，讓曾繁新吃了一顆定心丸。據了解，曾繁新在這個「大師」身上花費達十餘萬元。

此外，文章還單獨提到了一名「政治騙子」鳥某。文章中說，社會人員鳥某，曾在青海省海東市屢次欺騙黨員幹部、大肆斂財，只因他自稱「市委主要領導的親侄子」。

文章中點名了兩個「老虎」：山西省原副省長、省公安廳原黨委書記、廳長劉新雲，以及遼寧省政協原黨組副書記、副主席劉國強。

劉新雲的處分通報中指出，他參與在黨內搞團團伙夥，結交「政治騙子」，熱中政治投機，造成惡劣政治影響；劉國強則被通報盲目聽信「政治騙子」，花費巨資跑官買官被騙。

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