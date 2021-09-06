4歲女童20樓爬到18樓掛防盜網 眾人合力托住救命

4歲女童從自家20樓爬到18樓，掛在防盜網外，一眾好心人用手托住女童。（取材自極目新聞）

湖北黃石大冶兩湖天地小區日前上演驚心動魄的一幕，一名僅4歲的女童從自己家20樓防盜窗翻出後，竟爬到18樓窗口的防盜網外，命懸一線時，18樓住戶和3名高中生及3名民輔警隔著防盜網，用手將這名女童托住，最終在當地消防人員的幫助下，剪開防盜網將女童營救回室內。

極目新聞報導， 黃石消防救援支隊羅橋消防救援一車6人到場發現，小女孩身上綁著一根布條，18樓室內幾名男子隔著防盜網將其抱住，受到驚嚇後女童哭泣不停，身體晃動，隨時可能墜樓。救援人員立即用安全繩將小女孩身體和自己身體綁住，民警和群眾一起將小孩抱住後，消防員才利用液壓破拆工具小心翼翼將防盜窗破拆，最終把小女孩拉進了室內。

「整個過程約半個小時，我們幾個回到所裡手腳一直在顫抖…」大冶市公安 局東岳路派出所民警段輝提起當天一幕仍心有餘悸，「要不是那3名學生，小孩也不可能救得回來。」

據報導，救人的3名學生分別是17歲的左沖、朱培鏻和萬燦。左沖表示，案發當日下午，他們三名同學在兩湖天下小區打藍球，準備回家時突然聽到淒慘的哭叫聲，抬頭發現18樓的窗台外「掛」著一個小孩，遂立即報警。

「接警的姐姐讓我們盡快趕去幫忙，我們趕到現場的時候才發現有個男的在抱著小孩。」左沖說，隨後他們4人一起，將小孩托住，一直等到民警和消防人員趕到現場救下孩子後才離開。

據小女孩母親表示，發生意外的女童今年4歲半，當晚6時許，她因有事需要外出十幾分鐘，臨走前將門反鎖，當時小孩正在家看電視，沒想到小孩發現家中無人後十分害怕，便從陽台一個破了的防盜網口子爬了出去，順著20樓爬到了18樓防護網處。所幸當時18樓住戶在家中吃飯，聽到窗外有響聲，才發現有個小孩爬在防盜網外，頓時放下碗筷沖到窗前，隔著防盜網將小孩抱住，才避免了意外的發生。

「太謝謝你們了…」女童安全回到了母親的懷抱，救人的眾人鬆了一口氣，這名年輕的母親哽咽地向參與救援的眾人深深鞠躬表示感謝。