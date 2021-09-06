太湖1皮卡墜崖 12除草婦遇難 日掙百元下雨提前收工

安徽太湖一輛運送除草農婦的皮卡車衝出道路，墜入深崖，造成12人死亡，2人受傷。（取材自極目新聞）

因為下雨提前收工，日前安徽太湖一輛運送除草農婦的皮卡車衝出道路，墜入深崖，造成12人死亡，2人受傷。傷亡的農婦是附近一個茶場的除草工人，每天掙100元人民幣（約15.5美元），運送的車輛疑似超載。

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極目新聞報導，事發地點龍灣村村民胡女士說，傷亡村民中有一部分人已在茶園打工幾年。「每人每天工錢是100塊錢。每天早上6點鐘，茶園老闆會開車接村民上山做工，一般下午4、5點鐘下工回家。」當天因為下雨，大家提前收工返回。

當地一名村幹部表示，事故的皮卡車涉嫌超載，司機是廣德市人，也受了傷，目前已被警方控制。

報導指出，一位網友稱，她阿姨的嫂子和此次事故中傷亡人員在一起做事，當天本來是要乘坐這輛車回家。但阿姨的嫂子因為一些個人原因沒有乘坐出事的車。事故發生後，她自己騎摩托車經過那條路，在事故現場看到路上有類似剎車的痕跡，但並沒有多留意，回家之後才聽別人說起此事。

牛鎮鎮天橋村村干部聶女士指出，下午4點多他們聽到消息後，村委和家屬就趕到了事故現場辨認傷亡人員。因身體原因，她未到事故現場。「天橋村有8名人員傷亡，但具體情況不清楚。」聶女士說，她晚上7點多回村，其他村委和家屬去了縣城。

事故發生後，省、市、縣立即開展現場救援、傷員救治、善後處置工作 。事故原因正在進一步調查中。

禍不單行，安徽意外前一天黑龍江省七台河市勃利縣境內229國道大四站鎮雙興鈴村路段也發生一起車禍 ，一輛重型半掛牽引車追尾一輛搭載採摘藥材群眾的無牌拖拉機，造成15人死亡、1人受傷。遇難者多為採摘藥材老人，凌晨起床只為一天工作10小時，總共120元人民幣的工資，司機並沒有駕照 。

黑龍江、安徽連兩天發生老人為掙微薄工資出門上工的死亡車禍，引發網民熱議。有網民感嘆，兩地車禍如出一轍，「都是生活不易啊」；「黑龍江15個，安徽又12個，都是每天賺100多元的可憐農村人」；「這兩天怎麼都是重大傷亡的交通事故啊？」。