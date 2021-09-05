屎蠅橫飛…貓Cafe無人管 30貓咪在地獄等死

由於環境極度髒亂，以致大部分貓咪的眼耳口鼻都有患病發炎跡象。（視頻截圖）

四川成都一間瀕臨倒閉的「貓Cafe」被揭發超過半個月無人管理，所飼養的貓咪在內混種生育、屎蠅橫飛，甚至貓屍橫陳。接獲舉報的當地動保團體「和貓住」直指貓咪的情況惡劣，「這裡以前就像貓天堂，但現在就像地獄。」

多達二、三十隻貓咪在貓Cafe中自生自滅。（視頻截圖）

香港 01報導，和貓住是成都的一個貓咪應急救援與領養平台，8月18日接到當地一個酒吧老闆的電話，對方稱隔壁的貓Cafe已經半個月無人管理，裡面的貓咪混種生育、屎蠅橫飛。

酒吧老闆表示，有多達二、三十隻貓咪在貓Cafe中自生自滅，「一進去就看到，小貓又死了幾窩，那一窩暹羅（貓）就等死在那。」和貓住其後派人前往探訪涉事貓Cafe，並且在警方的陪同下進入。貓Cafe內部情況更加可怕，食物變質發黃、糞便堆滿貓砂盆之餘，由於環境極度髒亂，以致大部分貓咪的眼耳口鼻都有患病發炎跡象，而死去的貓咪不足一個月大。

多達二、三十隻貓咪在貓Cafe中自生自滅。（視頻截圖）

貓Cafe負責人解釋，由於家中老人患上不治之症，所以回家後家人希望能留下陪伴，完全不知道貓Cafe發生的事。

經過協商，和貓住獲准同意將其中數十隻患病的貓咪先行帶走，包括需要直接出錢購買的較年長貓咪，其餘貓咪就由貓Cafe自行留置。工作 人員稱，除了三隻病情嚴重的幼貓不幸死亡外，其他貓咪的身體情況都已趨於穩定。