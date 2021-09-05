也太慘…51歲湖南婦 兩度請閨密男友殺自己還被騙

51歲的李小中，4年來的活動空間就只有這個客廳和臥室的3米範圍內。（取材自瀟湘晨報）

51歲的湖南安化縣漸凍症病人李小中，四年來被禁錮在客廳和臥室的3米範圍內，在一台安裝了眼控儀的二手筆記電腦前，無法言語、也無法行動。因為深切體認到「活著的苦」，也深恐把家人拖垮，她曾兩次買兇殺自己，不但都沒成功，還被騙了。

瀟湘晨報報導，漸凍症病人神智通常保持清楚，而身體就像慢慢被「凍住」，生活極其痛苦，更殘酷之處在於，病人一旦發病，病情只會逐漸加劇不會回頭。

李小中的悲劇人生，是從2018年7月某晚在北京 摔了一跤開始的。當時的李小中正與閨密兼事業夥伴姚芬芳挽手散步，李小中突然狠狠摔了一跤，褲子都摔破了，「當時我很奇怪，我們都走在平地上。」姚芬芳回憶。

過去的李小中，喜歡逛街買漂亮時裝，愛唱歌，是個典型的湖南女人，愛美、要強。（取材自瀟湘晨報）

從那天開始，李小中就一瘸一拐的，漸漸地連擠公交車都力不從心。參加女兒婚禮也要人攙扶。2018年10月，她只能暫停了北京的生意，回到家鄉湖南求醫。2019年，武漢同濟醫院最終確診，李小中得了漸凍症。

李小中只能放棄了北京的生意，搬回湖南小縣城。丈夫為了照顧她也辭職了，兩人都沒了收入，只能靠積蓄過活。早期她還能慢慢舉起勺子吃飯，到後來喪失說話的能力，甚至連舌頭都不能動了。

她經常盤算著，打工時攢下的積蓄，支付每月3000多的保母費，不知還能支撐多久。 4年來，她治病已經花了30多萬。她也不知道自己還能活多久，捨不得多花一分錢，「以前只想給家人多留一些錢，想給女兒還房貸，現在也沒錢了。」

李小中24小時需人照顧，很怕拖垮家人。 （取材自瀟湘晨報）

不堪忍受病痛折磨，也不想拖垮家人，李小中決定「買兇」結束自己的生命。她找上了閨密的河北籍男友張青（化名），雙方在微信 上約定了殺她的方式，以及酬勞。

2020年7月10日，張青來到李小中家，將三罐煤氣搬進臥室，但一等她轉帳完1.98萬元給他，張青就迅速打開煤氣閥門後離開。沒想到，臥室木門沒關嚴實，三瓶煤氣漏光了，李小中沒死成。

「如果有錢，誰不想活著呢？」兩度買兇殺自己的李小中如是說。（取材自瀟湘晨報）

在此之後，李小中的狀況更差了，她再次找上了張青，這次張青帶來了號稱能「毒死一頭牛」的氰化鉀，但李小中還是沒死成，因為「毒藥」根本沒毒。張青騙了她，拿了錢沒辦事。李小中要張青退錢，但張青反而拉黑了她，李小中只好報警，最終張青以詐騙 罪被判處有期徒刑2年，緩刑3年。

「殺手」沒了，李小中還活著，而且狀況更糟了。「如果有錢，誰不想活著呢？」李小中無奈的說。