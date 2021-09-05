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直播賣貨標價0.003美元要運費154美元 網紅雪梨道歉

中國新聞組／香港5日電
網紅雪梨。（取材自微博）
網紅雪梨。（取材自微博）

華人世界首富、萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰的前女友、網紅雪梨（本名朱宸慧）日前舉辦粉絲節，然而來自河北石家莊的劉先生表示，他在雪梨的直播間進行秒殺搶購，成功搶得共2分錢（人民幣，下同，約0.003美元）的電動牙刷和枕頭，然而下單後卻發現運費竟然高達999元（約154.8美元）。

劉先生買到電動牙刷和枕頭，兩者價格分別僅為1分錢，但一看訂單，兩份小東西的運費竟...
劉先生買到電動牙刷和枕頭，兩者價格分別僅為1分錢，但一看訂單，兩份小東西的運費竟高達999元。（取材自澎湃新聞）

香港01報導，事後，雪梨被批評欺騙消費者，公司的回應及解釋亦顯得矛盾處處。她日前終發聲明指，涉事商品屬限購機制，現正退款，又向受到影響的粉絲真誠道歉。

來源：YouTube

據報導，雪梨於上月26日舉行粉絲節，直播觀看量達到6400萬，銷售額突破10.45億。為活躍人氣，雪梨直播間當日多次上架低價秒殺活動，劉先生正是通過秒殺搶到電動牙刷和枕頭，兩者價格分別僅為1分錢。然而他一看訂單卻有點傻眼，因兩份小東西的運費竟高達999元。

雪梨擔任杭州宸帆電子商務公司董事長。（取材自微博）
雪梨擔任杭州宸帆電子商務公司董事長。（取材自微博）

劉先生之後聯繫了客服，對方先是稱他所在的地區為不發貨地區，隨後又指郵費999元的訂單是無法安排發貨的，消費者如需要商品要支付郵費才能正常安排發貨。對此，劉先生認為，其所在的石家莊是省會城市，並非偏遠地區，質疑該運費實在太離譜。而在黑貓投訴平台可見，高昂運費一事已經引起集體投訴，多名網民表示，包括北京、上海、廣州在內的多個地區也被要求支付999元運費。

由雪梨擔任董事長的杭州宸帆電子商務公司工作人員日前稱，上述活動是限時秒殺，如果搶完，運費就會顯示為999元。不過這被質疑是糊弄消費者，因商品被秒殺完理應會下架。對此工作人員又解釋稱，運費之所以為999元是因部分地區不支持發貨，而省會城市是支持發貨的，但是這說法同樣又與來自省會城市的劉先生情況不符。

日前雪梨終於通過認證微博發布聲明稱，事發當晚共準備了70萬份1分錢秒殺品。之所以出現999元郵費，是因每位用戶限購1份，當同一用戶同時拍下2份，後台會觸發默認的999元運費機制；涉及此情況的用戶一共有174位，已經退款171位。

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