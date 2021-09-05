為日薪120元趕路採藥 黑龍江拖拉機被撞15死

事故中嚴重損壞的拖拉機。（取材自央視新聞）

黑龍江省七台河市勃利縣境內229國道大四站鎮雙興鈴村路段，4日清晨4時20分許，一輛重型半掛牽引車追尾一輛搭載採摘藥材群眾的無牌拖拉機，造成15人死亡、1人受傷。遇難者多為採摘藥材老人，凌晨起床只為一天工作 10小時，總共120元（人民幣，下同，約18.6美元）的工資，司機並沒有駕照 。

紅星新聞報導，涉事拖拉機車主劉姓男子的家屬4日說，劉男沒有農用車駕照，其駕駛的拖拉機也沒有上牌，也沒有給拖拉機買過保險 ，平時一車最多拉十多人去幹活。劉男90多歲的老母親也知道了這個消息，現在他們只想等待一個結果。

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據劉男家屬表示，4日凌晨，劉男起床後帶上中午的盒飯，開著拖拉機去附近村里挨家挨戶接採摘萬壽菊的農戶。 「之前去了一個月左右也沒出事，一天的工錢加車費是兩、三百塊不等。」

多位村民說，這次採摘是由永平村村支書的妻子聯繫組織，其本人也在此次事故中不幸身亡。

事故現場。（取材自央視新聞）

村民說，此次事故中採摘藥材的村民來自永平村等附近5個村的村民，去摘萬壽菊的路上出事，年齡多在50至60歲。另據村民表示，當地農村普遍種植萬壽菊，許多農民以採摘萬壽菊賺取收入，大多是上了年紀的婦女。採萬壽菊必須趕早，一般都是凌晨4點左右下地幹活。

事故中嚴重損壞的半掛牽引車。（取材自央視新聞）

盧洪財表示，包括劉男在內的6名村民一早在他家門口集合，然後劉男駕駛拖拉機去福安村等處接到其他農戶。得知發生事故後，盧洪財第一時間趕到了現場，他看到除了一名重傷村民外，其他人已沒有生命體徵。

根據現場情況判斷，盧洪財表示，後面的重型半掛牽引車追尾了拖拉機後，掛車車頭部分壓在了拖拉機上面，並向前拖行了約三、四十米，最後翻進溝裡。