山東1小學入學 房產須有60平 家長氣：面積不足遭拒

菏澤市第一實驗小學。（取材自微博）

日前有媒體報導稱，山東菏澤部分家長反映，今年8月網上報名時，菏澤市第一實驗小學以他們房產「套內面積不足60平（約645呎）」為由拒絕了他們的入學申請，學校這樣的招生 政策被家長們質疑「嫌貧愛富」。對此，山東省教育廳基礎教育處工作 人員回應稱，已關注到此事。

家長反映指菏澤市第一實驗小學的招生辦法裡，有要求房產套內面積的規定。（取材自極目新聞）

極目新聞引述瀟湘晨報報導稱，山東省菏澤市經濟開發區多個小區的業主稱，他們小區對應的學區為菏澤市第一實驗小學。但在今年8月網上報名時，校方以他們的房產「套內面積不足60平」為由拒絕了他們的入學申請。家長們稱，很多小戶型業主因看中這些小區的教育資源，也有很多是經濟條件有限才購買了小戶型。

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菏澤市第一實驗小學一位負責招生工作的工作人員則稱這一要求是「上級部門要求的」。湖南睿邦律師事務所執行主任劉明表示，學校招生要求需要按照教育主管部門的文件執行，如果當地教育部 門沒有出台這樣的規定，家長們可以發起行政訴訟。

在「菏澤市第一實驗小學」官方微信公號8月7日發布的2021年招生公告中，並未看到「房產套內面積需大於60平」的相關要求。

山東省教育廳基礎教育處工作人員回應稱，新生入學是以縣區為單位制定政策，省裡並未規定要求房產面積多少。

以菏澤市經濟開發區三所小學為例，其中有兩所並無房產面積的要求。而另一所小學招生處老師表示，除了戶口以外，他們也要求房產面積不低於60平米。

網友紛紛表示，「侵犯公民受教育權，嚴重違法」、「下一步該規定孩子父母的職業和收入水平了」、「毫無道理的規定」、「住你市的市民是沒交稅還是你們就認為沒有60方房產的就是人下人」、「社會主義優越性，社會主義好，窮人也配上學？配嗎」「現在教育不就是拚錢嘛！這還建議生三個呢！」