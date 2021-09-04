9歲童殺7歲女童吊樹？ 男童父、受害人家屬都不信

左為時年9歲的小勝， 右為被害曹姓女孩。 （取材自天目新聞）

甘肅省鎮原縣姜曹村3年前發生一樁命案，7歲曹姓女童遭殺害後吊在一棵約2米高的樹上，死後受到過猥褻，而嫌犯竟是一名9歲男童小勝。

天目新聞報導，小勝的父親姜海龍不相信兒子殺人，就連被害人的家屬也不信，然而現場繩子上的DNA 分型與小勝的DNA分型相同；警方7次訊問小勝，小勝都做了有罪供述，最終認定小勝涉嫌故意殺人。

案發當天，小勝和爺爺前往離家2.5公里外的山溝採藥後，5時許，小勝獨自回家，10分鐘後前往自家打碾場，遇到了正獨自上山找奶奶的曹姓女童。

據報導，警方調查，小勝叫曹姓女童一起玩，追跑過程中將女童推倒後，坐在女童腿上將她的衣領向下拉，並用一支藍色的筆在女童胸部亂畫，女童大哭，拉住小勝的右手企圖阻止他。小勝用手掐住女童的脖子直至其窒息死亡，並對屍體猥褻，然後去自家窯洞裡找了根繩子，將屍體吊到了樹上。

小勝的父親姜海龍不相信兒子殺人，就連被害人的家屬也不信。報導指出，女童的父親曹金鵬說，兩個孩子都只有1米2左右。「 一個和我女兒差不多高的小孩要把人掐死，還吊到2米多高的樹上，連我都不相信。」他認為，兇手或許另有其人。

案發近一個月後，姜海龍拿到了鎮原縣公安 局的鑑定書，寫明現場繩子上的DNA分型與小勝的DNA分型相同。警方7次訊問小勝，小勝都做了有罪供述，最終認定小勝涉嫌故意殺人。

「有物證佐證，又有本人供述以及相關實驗模擬，看似完整的證據鏈，實則壓根就沒有形成閉合證據鏈。」 姜家律師趙三平表示，女童掙扎時指甲內極有可能遺留小勝的生物檢材，但警方僅有繩子上的DNA物證。而那只被指在女童胸部亂畫藍色的筆又去了哪裡？

小勝的爺爺也在同日以涉嫌偽證罪被刑拘，羈押8天後因擔心被判刑，改口說孫子離開了約20分鍾，警察 卻說20分鐘哪夠，最少1個小時，然後他當天就取保候審了。

「不論需要多久，我都會一直申訴。我心中還存在著諸多質疑，也希望有關部門能逐一解釋清楚。」 姜海龍說。

案發後，小勝休學了約半年，被撤案想重回校園時，學校不再接收他。姜海龍給孩子轉了學，搬離了村子。

女童遇害後，曹家人對姜家人十分仇視，他們不信小勝是兇手，但極度懷疑殺害孩子的是當時陪同在小勝身邊的爺爺。

3年後的今天，小勝12歲了，也讀了初中。平時家人都盡量避免提這起案件，一旦提到，小勝便低著頭一言不發。