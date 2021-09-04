福建男輾死同事 淡定站在埋屍處找人

黃平輝被埋屍處，遺留他的鞋子。(取材自極目新聞)

福建三明市大田縣62歲男子黃平輝，和人結伴出門，到離家1公里的山上出工後，竟消失得無影無蹤，當地上百村民多日地毯式搜尋，毫無結果。直到第9天，家人請來挖掘機開挖工地路面，在2米深的黃土中發現了黃平輝的遺體，將他掩埋的，正是當天和他一同出工的工友洪高陽。

極目新聞報導，令大家感到不寒而慄的是，這名兇手曾多日參與搜尋，裝作若無其事，當地警方已以過失致人死亡立案調查。洪高陽向警供稱，挖掘機倒退的過程中撞倒輾壓了黃平輝，他害怕黃平輝屍體被人發現後，家屬找他賠錢，便將黃平輝掩埋。

黃平輝的兒子黃永成說，他親手從兩米多深的黃土中刨出父親的遺體。事隔一個多月，他總會夢到渾身黃泥的父親躺在土坑中的樣子。他希望能還父親一個公道。

據報導，7月份，有兩個林場的老闆要在離黃平輝家一公里左右的山上開挖一條山路，黃平輝去當監工，整個工地只有黃平輝和挖掘機師傅洪高陽。案發當天，到了晚飯時間，黃平輝依然沒回家，電話也關機。

報導稱，黃平輝家屬和附近的村民數十人帶著礦燈、手電等上山找了一個通宵，仍一無所獲。接下來數天，每天都要上百人上山進行地毯式搜索。搜尋過程中，黃永成逐漸發現一些疑點。案發當天，挖機師傅洪高陽和黃平輝一同出門。可後來洪高陽卻告訴黃永成，他下午沒有見到黃平輝。

據報導，洪高陽每天都會隨村民一起上山尋找。每當有人懷疑洪高陽時，他便會強烈反駁：「你們不能這樣污蔑我，以後我還怎麼幹活掙錢？」此後，洪高陽便不再出現在搜尋的人群中。

地面搜尋一直毫無進展，黃永成擔心父親被人埋起來了。於是他們決定向地下搜尋，花高價請來另外一台挖掘機，將洪高陽施工的路段全部挖開翻找。報導說，剛挖掘50米，黃永成的大哥在黃土中發現了一雙光著的腳，立即徒手刨土，終於將黃平輝的遺體挖出。

村幹部回憶，此前洪高陽在前三天搜尋中經常站立的位置，便是黃平輝被找到的地方。「現在想想真是不寒而慄，他（洪高陽）把人埋了，就在埋屍體的地方站了好幾天。」