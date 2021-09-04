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男籃又見「血書門」 山東西王全員摁紅手印控欠薪1年

中國新聞組╱北京4日電
山東男籃隊員欠薪求助信在網上流出，有16名球員簽字畫押，簽署時間為8月12日。（取材自微博）
山東男籃隊員欠薪求助信在網上流出，有16名球員簽字畫押，簽署時間為8月12日。（取材自微博）

中國籃壇又見「血書門」。一份「來自山東西王全體球員的求助信」在網上熱傳，信中寫道，西王集團拖欠球員和工作人員工資長達一年時間，賈誠、高詩岩、陶漢林等球員全部摁了紅手印，並稱多方奔走，維權未果，現希望得到各位領導和負責人員的幫助。

騰訊新聞網報導，信中還稱，雖然上賽季山東男籃取得了第四名的好成績，但是卻被俱樂部拖欠工資和贏球獎金，這讓球員們十分心寒，而在沒有得到相應回報的情況下，球員們無法進行任何的比賽。

於是，在全運會即將開打之際，球員們希望以這樣的方式引起領導的重視，將所欠報酬如數給到全體球員。落款時間是2021年8月12日。

或許正是這樣的原因，高速集團才最終回歸，新賽季將再度投入資金力助山東男籃取得好成績。而山東全員現在已經在備戰準備全運會的比賽，所以欠薪一事很有可能已經得到了解決。

有球迷評論道稱「又見血書門了！」，郭艾倫、翟曉川等在國青隊打球時，曾因為對主教練范斌不滿，進而請求籃協罷免范斌，同時簽名摁了紅手印，於是被外界稱之為「血書門事件」。

同時，也有不少球迷稱讚山東球員，被欠薪居然還打得如此賣力，「不發錢還能堅持打一年時，真的強。」「這球隊真不錯，欠這麼多錢還能兢兢業業地打完比賽，並取得佳績，但欠這錢兩家談轉讓的時候應該有交代吧。」

山東西王全體球員被傳寫求助信稱西王集團拖欠球員和工作人員工資長達一年時間。（取材...
山東西王全體球員被傳寫求助信稱西王集團拖欠球員和工作人員工資長達一年時間。（取材自北青體育）

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