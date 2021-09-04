男籃又見「血書門」 山東西王全員摁紅手印控欠薪1年

山東男籃隊員欠薪求助信在網上流出，有16名球員簽字畫押，簽署時間為8月12日。（取材自微博）

中國籃壇又見「血書門」。一份「來自山東西王全體球員的求助信」在網上熱傳，信中寫道，西王集團拖欠球員和工作 人員工資長達一年時間，賈誠、高詩岩、陶漢林等球員全部摁了紅手印，並稱多方奔走，維權未果，現希望得到各位領導和負責人員的幫助。

騰訊新聞網報導，信中還稱，雖然上賽季山東男籃取得了第四名的好成績，但是卻被俱樂部拖欠工資和贏球獎金，這讓球員們十分心寒，而在沒有得到相應回報的情況下，球員們無法進行任何的比賽。

於是，在全運會即將開打之際，球員們希望以這樣的方式引起領導的重視，將所欠報酬如數給到全體球員。落款時間是2021年8月12日。

或許正是這樣的原因，高速集團才最終回歸，新賽季將再度投入資金力助山東男籃取得好成績。而山東全員現在已經在備戰準備全運會的比賽，所以欠薪一事很有可能已經得到了解決。

有球迷評論道稱「又見血書門了！」，郭艾倫、翟曉川等在國青隊打球時，曾因為對主教練范斌不滿，進而請求籃協罷免范斌，同時簽名摁了紅手印，於是被外界稱之為「血書門事件」。

同時，也有不少球迷稱讚山東球員，被欠薪居然還打得如此賣力，「不發錢還能堅持打一年時，真的強。」「這球隊真不錯，欠這麼多錢還能兢兢業業地打完比賽，並取得佳績，但欠這錢兩家談轉讓的時候應該有交代吧。」