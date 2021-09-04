蘇州三輪車夫殺人逃17年變高管 被捕時正跳廣場舞

薛嫌被押解抵達蘇州。（取材自現代快報）

江蘇蘇州吳中警方近日通報破獲一樁命案，抓獲逃亡17年的薛姓嫌犯。據報導，因生意糾紛，從事三輪車車夫的薛嫌當街刺死被害人後展開逃亡，吳中警方日前在廣東佛山抓獲薛嫌。而薛嫌落網時，正在廣場上跳舞，此時的他，已搖身一變成了廣東某規模頗大的家居公司高管。

中國 青年網報導，2004年，薛某與被害人一家同為三輪車車夫，某次因生意糾紛，在蘇州市吳中區蘇苑街道，薛某主動挑釁、毆打被害人兒子，事後又向被害人索要700元（人民幣，下同）醫療費，雙方再度發生爭執。同年4月25日，薛某準備好尖刀當街埋伏，連捅被害人數刀致其死亡。薛某作案後出逃，警方一直逮不到人。

2021年1月春節後，專案組明確了「4·25」專案新的偵辦突破口。偵辦民警表示，「當一個人逃亡至異地，在當地發展十幾年，生活達到了穩定的狀態，第一時間會想要和原來的親人、朋友恢復聯繫。」

薛某的親族在老家規模不小，光薛某這一輩就有親兄弟姐妹8個。偵查員於是再次前往薛某老家河南 調查。經過3個月走訪，警方鎖定薛某逃往廣東佛山而將其逮獲。

薛某落網後稱，17年來，他在廣東佛山冒用他人身分生活，從一個打零工的油漆工，成了一家大型家居公司的業務主管，成為精英人士。但薛某坦言，多年逃亡歲月裡，他活得小心謹慎，隱藏自己原本的姓名，冒用同鄉的身分生活，避免一切使用到身分證的場合，給老家打電話也只有一年一通，還是借用別人的手機 。

儘管活得小心翼翼，薛某卻酷愛跳廣場舞。每晚八點，他都會到住處附近的廣場上，和一名年紀相仿的中年女子跳交誼廣場舞。2021年7月12日，薛某正在晚風中漫步搖曳跳廣場舞時，抓捕民警出現在他面前。