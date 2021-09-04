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涉危害國家統一 京東下架87款遊戲 「動物森友會」躺槍

中國新聞組／北京4日電
「動物森友會」被禁售。（取材自任天堂官網）
「動物森友會」被禁售。（取材自任天堂官網）

中國官方進一步打擊遊戲產業。京東2日在其商家使用的管理平台「京麥」上發布了一則禁售遊戲公告指出，根據國家法規，凡危害國家統一、洩露國家秘密等的遊戲，一律不准出售，共禁售了87款遊戲。由於其中包括「集合啦！動物森友會」及「FIFA 21」足球等老少咸宜的遊戲，引來網友質疑「難道玩遊戲會犯了間諜罪？」

京東發布的這則「關於禁售遊戲的公告」指出，凡違反「憲法確定的基本原則的」；危害國家統一、主權和領土完整的；洩露國家秘密、危害國家安全或損害國家榮譽和利益的，一律不准出售。

據遊研社報導，這份公告中提出，禁售遊戲包含但不限於所列出的87款遊戲，根據「治安管理處理法」、「全國人民代表大會常務委員會關於維護互聯網安全的決定」、「網路遊戲管理暫行辦法」等相關法律法規的規定，未經審批備案的遊戲不得在京東商城出售。

另，煽動民族仇恨、民族歧視、破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的；宣揚邪教、迷信的；散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的；宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、或著教唆犯罪的；侮辱、誹謗他人，侵害他人合法權益的；違背社會公德的；有法律、行政法規和國家規定禁止的其他內容的，也不准販售。

據報導，這波被禁售的遊戲包括了「集合啦！動物森友會」、「碧血狂殺2」、「超級馬里奧製造2」、「PES2019」、「幽靈行動」等。其中不乏一些暴力作品如「使命召喚」、「GTA俠盜獵車手」、「人中之龍」（如龍系列）系列等，「最後生還者二部曲」也被列入。另外還有足球遊戲FIFA 19與21，這可能與裡面的微交易轉蛋元素有關。

由於公告沒有詳細言明遊戲各自被禁原因，香港01報導，網友議論紛紛稱，「足球遊戲違反了什麼？把國足能力調的太低了？」、「FIFA裡中國地圖不完整？」、「教培被一刀切了，遊戲步後塵」、「有能力就電腦也別賣了，系統都是外國的，給你安裝個間諜罪，從此改行吧」。

也有網友形容這是「史上最嚴」遊戲監管措施，因為根本不知道這些遊戲是怎麼被禁售的。

「FIFA 21」被禁售。（取材自playstation官網）
「FIFA 21」被禁售。（取材自playstation官網）
京東在其商家使用的管理平台「京麥」發布「關於禁售遊戲的公告」，有87款遊戲突然禁...
京東在其商家使用的管理平台「京麥」發布「關於禁售遊戲的公告」，有87款遊戲突然禁售。（取材自遊研社）

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