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研究生校內遇害 蘭州交大賠200萬

中國新聞組／北京3日電
研究生在蘭州交通大學校園內遇害現場。（取材自新京報／受訪者供圖）
研究生在蘭州交通大學校園內遇害現場。（取材自新京報／受訪者供圖）

蘭州交通大學研二學生楊某某日前在學校青年教師公寓附近遇害，學校已賠人民幣200萬元（約30.9萬美元），家屬表示不再追究。

來源：YouTube

新京報報導，蘭州交通大學相關部門負責人表示，嫌疑人張某是校內一小賣部店主之子，對於張某何日因何事進校，蘭州交通大學正在調查中。

另據極目新聞報導，在蘭州當地一高校上學的張旭（化名）透露稱，嫌疑人曾有傷人「前科」。今年5月，他的好友成繼（化名）在蘭州交大上大二。當月一天晚上7時多，成繼到嫌疑人所在的小賣部去買東西。剛走出小賣部，嫌疑人就跟了上來，用一把小刀從他背後劃傷了脖頸。當時，成繼跟嫌疑人「搏鬥」了一番，嫌疑人便沒有糾纏。成繼馬上報警。

警方到場後，發現嫌疑人使用的是一把削鉛筆的小刀，「現在已經很少見那種刀了，又小又薄。」萬幸的是，成繼只是皮外傷。他自行到醫院打了破傷風。讓他感到不解的是，當時，警察只是口頭教育，並沒有對嫌疑人進行處理。後來，成繼的父母來到學校討說法，校方承諾以後不讓嫌疑人再進學校。不過，據該校多名同學這幾天信息，嫌疑人並未離開學校，反而一直在該小賣部待著，直到這名研三學生被害。

針對此次研究生被害案，湖北易聖律師事務所合夥人律師袁三慧認為，蘭州交通大學校方應該承擔相應補充責任。學生在校園內學習和生活，學校需盡到安全保障義務。

被害學生家屬一度坐在校門口要求校方給個交代。（取材自極目新聞）
被害學生家屬一度坐在校門口要求校方給個交代。（取材自極目新聞）

警察 教育 YouTube

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