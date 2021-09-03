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重慶4人自駕遊失聯多日 疑墜金沙江

中國新聞組／北京3日電
9月2日上午，據得榮縣警方人員現場探測，疑似墜江點江岸最淺處水深超過4米。（取材自上游新聞）
9月2日上午，據得榮縣警方人員現場探測，疑似墜江點江岸最淺處水深超過4米。（取材自上游新聞）

重慶小伙日前帶著母親、女友和堂弟自駕到雲南旅遊，中途失聯。警方調查後懷疑車輛於8月24日凌晨在途經四川甘孜州得榮縣時，墜崖沖入金沙江中。礙於設備和人員不足，打撈作業需要層層上報，目前暫未開展。

來源：YouTube

極目新聞報導，8月21日，陶梅（化名）隨著男友胡文（化名）、男友母親、男友堂弟一起從重慶出發自駕前往雲南旅遊。22日，胡文的家人還和四人視頻連線。23日，胡文等人發了朋友圈，顯示還在旅遊。24日早上，重慶的家人與胡文等一直聯繫不上，家人趕緊報警。

重慶警方隨後通過公安部請求四川警方協查四人下落。通過調看沿途監控等方式，發現車輛最後出現的地方是得榮縣金沙江旁一段公路，警方懷疑車輛墜入路邊的金沙江中。

據報導，陶梅的堂哥陶先生稱，陶梅學的幼師專業，準備趁開學前和男友一家人自駕遊，誰知發生意外。警方在路邊發現了一些車輛碎片。因當地條件有限，搜救人員暫時還是在公路沿岸搜索。

9月1日，胡女士說，家屬失聯這些天，他們一直在積極申請打撈。但由於打撈條件差、人員不夠、設備不足等問題，回覆他們的一直是「等通知」。胡女士焦急萬分，「活要見人，死要見屍，不然沒法兒跟其他親屬交代。沒有消息的話，我們打算自行打撈。」

有熟悉當地路況的網友稱，「外地人在山區開夜路，危險得很，我經常跑川西耍都不敢開夜路，太多回頭彎。」還有網友評論稱，「疲勞駕駛一不注意就開到溝溝裡，每年都好幾起新聞。雨季河裡水流大，漩渦多，白天掉下去都撈不起來，更莫說晚上。」

胡文和母親自駕遊失聯。（取材自極目新聞）
胡文和母親自駕遊失聯。（取材自極目新聞）

自駕 公安 YouTube

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