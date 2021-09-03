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拖拽女客變扒光 西安地鐵保安合法？ 網友開罵

中國新聞組／北京3日電
西安地鐵保安拖拽女乘客事件引發爭議，即使官方公布了調查及處置報告，仍引來部分網民不滿，官媒要求西安地鐵應向女乘客道歉。（視頻截圖）
西安地鐵保安拖拽女乘客事件引發爭議，即使官方公布了調查及處置報告，仍引來部分網民不滿，官媒要求西安地鐵應向女乘客道歉。（視頻截圖）

西安日前發生「地鐵保安拖拽女乘客」致春光外洩事件後，當局組成調查組發布通報稱，保安沒違法，停職接受調查。網路一片罵聲，6952個微博帳號被禁言或關閉。

來源：YouTube

環球網報導，8月30日16時55分，郭某（女）乘地鐵三號線行至青龍寺站時，因其接打電話聲音較大，對面乘客陳某提醒其注意言行，兩人發生口角，並引發肢體衝突。期間，地鐵公司保安員陳某某到場制止，並要求兩人下車進行處理，郭某拒絕下車。在車輛到達大雁塔站後，保安員陳某某強行拉拽郭某下車，造成郭某部分身體暴露。

據報導，調查組通報稱，根據目前調查掌握證據，乘客郭某、陳某擾亂地鐵公共秩序的行為，情節輕微，對郭某、陳某不予治安處罰，由公安機關給予批評教育；保安員陳某某工作方法簡單粗暴，但尚不構成違法犯罪，責令其所屬保安公司對其予以停職並依規調查處理。

通報引發網民怒火，「既然通報提及女乘客擾亂治安『情節輕微』，就說明保安強行拽其下車的舉動並無必要，那麼『不違法』的依據是什麼？」「拖拽 ，扒光這不違法，什麼違法，我也這麼幹行嗎？」「連句『對不起』都沒有……」

也有網民認為，保安沒有錯，如果保安都不管還有誰來管理。保安只是處理不當，也算盡職。

此外，事件引發官媒討論，環球時報銳評認為，西安地鐵方面有必要對郭女士做一個道歉。至於那名保安，他是一名草根工作者，對準確履職的能力明顯不足。而他究竟犯沒犯法，只能由警方認定，不應是輿論審判。

央視新聞評論則稱，終止輿論爭議的唯一方法，是釐清事件的責任歸屬，讓相關人士依法承擔責任；多一些合規合理，多一份溫度擔當，讓公眾看得懂、信得過，而不是「各打五十大板」了事。 

9月2日，@微博管理員發布消息稱，近日部分帳號刻意在西安地鐵保安拖拽女乘客事件中激化矛盾，對@花大團mon、@閉眼閉耳閉麥等6767個帳號予以禁言處置，對情節特別嚴重的@七棵猩猩、@慕容春卷等185個帳號予以關閉處置。

西安地鐵保安拖拽女乘客事件引發爭議，即使官方公布了調查及處置報告，仍引來部分網民...
西安地鐵保安拖拽女乘客事件引發爭議，即使官方公布了調查及處置報告，仍引來部分網民不滿，官媒要求西安地鐵應向女乘客道歉。（視頻截圖）

地鐵 微博 工作

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