砸60億 大連「日本風情街」只開9天被令停業

盛唐小京都被部分網民質疑是「日本文化侵略」，僅開幕9天就被迫關門。（取材自微信）

大連新開的一條特色商業街「盛唐小京都」，雖然主打大唐文化，但因存在過多日本 文化元素，網友稱它為「日本風情街」，更被質疑是「日本文化侵略」，僅開幕9天，就被迫關門。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，有網友稱該風情街「只允許日本商戶入駐，只准許銷售日本產品」。大連官方表示，從未規定只允許日本商家入駐銷售日本產品。就在官方澄清後，商業街已暫時停業整頓，擇期重新開街。

所謂的「日本風情街」實際名為「小京都商業街」，為當地文旅項目盛唐小京都的一部分，位於金石灘國家旅遊度假區，總投資 60億元人民幣（約9.28億美元 ）。報導指出，項目整體規劃以日本京都二年阪、三年阪及京都地區商業為藍本，展現唐代和日本建築風格交匯融合的古鎮風貌，打造中國 獨一無二的商業景區和特色商居模式——戶戶皆商。

今年8月25日，小京都商業街開街後，圍繞它的爭議從未中斷。

部分網友認為花巨資打造日本風情街有傷國人感情，尤其是建在大連這座曾深受日本傷害的城市。也有部分網友認為，打造日本風情街是正常的商業行為，是地方招商引資的普通案例。還有網友則認為這是地產商的炒作行為。

另據極目新聞報導，該商業街招商人員表示，目前一期的招商已經全部結束，商戶也已全部入駐。商業街內有中國產品銷售，商戶也多為中國商戶。然而，9月2日一份小京都商業街停業休整的通知，再次引爆網絡。通知稱，商業街已完成試運營工作，公司針對運營期間出現的問題，現進行停街休整，正式開街時間另行通知。

據第一財經報導，對網絡上引起的爭議，盛唐小京都項目發展商大連京都風情小鎮文化旅游發展有限公司曾回應稱：「很多都是社交媒體上的炒作誤傳的。我們主打的是唐代文化，而且主要項目是別墅區，這條街只是別墅區裡的一條對外開放的商業街而已。」

然而有網友提出，從歷史角度出發，盛唐·小京都的命名並不嚴謹。盛唐時期，日本京都在多方面模仿了洛陽，京都又被稱為「小洛陽」。因此，「小京都」的說法有些不倫不類。