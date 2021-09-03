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旗下店鋪涉售賣他人論文 百度文庫：永久封禁、排查

中國新聞組／北京3日電
在百度文庫平台上，店主上傳文檔、音視頻等內容，使用者付費獲取。（取材自百度百科）
在百度文庫平台上，店主上傳文檔、音視頻等內容，使用者付費獲取。（取材自百度百科）

近日有媒體報導稱，百度文庫一店舖「學姐幫幫忙」涉嫌售賣他人論文，且洩露了論文作者的姓名、學號等隱私信息。百度文庫1日回應稱，已永久封禁該店舖，並將全面排查平台文檔，全部下線所有涉及個人信息內容。

北京青年報報導，上述店舖是百度文庫旗下百度墨鬥魚知識店舖中的一個商家，據其官方介紹，百度墨鬥魚知識店舖由百度推出，面向知識內容創作者的交易平台，旨在幫助知識生產者實現知識變現。在該平台上，店主上傳文檔、音視頻等內容，使用者付費獲取，但這些第三方店舖卻被曝光存在版權風險。

百度文庫回應，公司已緊急組建處理小組進行核查。經查實，該店舖確實存在相關侵權行為，百度文庫已下線其全部文檔，並永久封禁該店舖。接下來，百度文庫將全面排查平台文檔，全部下線所有涉及個人信息內容。百度文庫還將完善文檔審核機制，保障個人隱私與信息安全。

但報導指出，百度回應後，仍能在該平台搜索到帶有姓名和學號的論文。面對版權風險，百度文庫在「百度墨鬥魚平台服務協議」中的部分內容，被質疑是將自身責任撇清的「霸王條款」。

對此，陝西恆達律師事務所高級合伙人、知名公益律師趙良善說，網絡服務提供者在斷開侵權鏈接時可不承擔賠償責任，但並不意味著網絡服務提供者可以無條件免責。

趙良善說，百度文庫這種知識產權平台具有網絡交易性質，屬於網絡交易平台，根據「消費者權益保護法」規定，網絡交易平台對於網絡交易行為違法性要「不明知、不應知」，如何做到上述兩點，就賦予了網絡交易平台監督、審核、謹慎篩查的義務。只有網絡交易平台在監管審核等義務均到位的情況下，才適用「信息網絡傳播權保護條例」第23條規定免責。

百度 隱私 北京

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