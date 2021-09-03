耍官威？黑龍江女學生幹部 穿黑色西服「囂張」查寢

6名學生幹部囂張查寢，稱「除了我們六個，誰管你們都不好使。」（取材自上游新聞）

一段某高校學生會幹部被指囂張查寢的網傳影片，近日引發關注。影片中，多名女生高昂著頭、手抱胸走進宿舍內對學生稱：「看清我們六個的臉，以後我們來了就是要查寢了」。該影片被網友批「好大的官威」。中華全國學聯對此發聲稱，容不得頤指氣使的「學生官」，對學生會指導不力的相關團組織和團幹部，必須嚴肅追究責任。

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影音來源：YouTube

網傳影片中，多名身穿黑色西服、白襯衫，腳穿高跟鞋的女生走進宿舍內，其中幾人高昂著頭、雙手環抱在胸前，對宿舍內學生稱：「看清我們六個的臉，以後我們來了就是要查寢了，看好工牌，除了我們六個，誰管你們都不好使。」

同時，一名黑西裝女生向眾人介紹，最後走進宿舍的一名女生為生活女工部部長張某玉，「叫學姐」。隨著女生的一聲令下，宿舍內眾人齊聲向張某玉問好。該影片近日在網絡上被大量轉發，並且被二次創作惡搞。網友稱「太像社會人了」、「好大的官威」。

據上游新聞查證，該事件發生在黑龍江職業學院，相關工作 人員證實，網傳查寢影片內容屬實，事情發生在2020年10月，是該校二級學院學生會幹部在查寢過程中發生的事。

9月1日，涉事的黑龍江職業學院尚未開學。（取材自上游新聞）

黑龍江職業學院1日暫時還未開學，學生還未返校，校方正在對道路進行維修養護。工人稱，學校大概是23日左右開學，該校女學生較多，學校共有四棟宿舍樓，其中有三棟為女生宿舍。據報導，每層樓約有20間寢室，寢室均為8人間。宿舍管理員稱，所有學生都是住這樣宿舍，不分年級。

該校工作人員稱，「查寢就是要求寢室收拾乾淨，當時就是一個孩子想要她們把寢室收拾乾淨，把地面掃了、桌面收拾乾淨。」對方稱，「這是發生在去年的事，現在是惡意炒作。我們學校管理很嚴格的。」

針對六名學生會女幹部態度囂張查寢一事，中華全國學聯昨天通過官方號發聲稱，學生會工作人員本質上是從會員中通過一定程序推舉出來、為大家做好日常服務的普通一員。學生會工作人員沒有居高臨下的管理權，也不應有高人一等的優越感。對學生會工作人員不良作風堅決說不，對學生會指導不力的相關團組織和團幹部，必須嚴肅追究責任。